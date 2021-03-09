В Забайкалье с рельсов сошли 20 вагонов с углем

В Забайкальском крае с рельсов сошли 20 вагонов с углем. ЧП произошло днем 8 марта на перегоне Чичатка - Жанна Могочинского района.

"В результате нарушен габарит соседнего пути. Движение по перегону временно приостановлено", - сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

К счастью, никто не пострадал. Экологической угрозы также нет.

Сейчас на месте ЧП работают восстановительные поезда. Выясняется причина схода вагонов, движение по перегону временно остановили.

Из-за происшествия задержан пассажирский поезд № 61 сообщением Владивосток - Москва.