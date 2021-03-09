Власти Камчатки окажут помощь семье погибшего при сходе лавины

Власти Камчатского края помогут семье погибшего при сходе лавины в городе Елизово. 6 марта около школы со склона сошла снежная масса, под которую попала семья из трех человек.

Мужчина погиб на месте, женщину с дочкой спасли полицейские и сотрудники МЧС. Их доставили в больницу с сильным переохлаждением.

"Здоровью пострадавших ничего не угрожает. Семье будет оказана материальная помощь в организации похорон. Также занимаемся трудоустройством мамы в школу, так как она раньше не работала, а воспитывала дочь. С девочкой будет заниматься психолог", - приводит пресс-служба правительства края слова главы Елизовского района Сергея Тюлькина.