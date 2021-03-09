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09.03.2021 05:08
Рубрика: Происшествия

Власти Камчатки окажут помощь семье погибшего при сходе лавины

Текст: Артем Красиков

Власти Камчатского края помогут семье погибшего при сходе лавины в городе Елизово. 6 марта около школы со склона сошла снежная масса, под которую попала семья из трех человек.

В Забайкалье с рельсов сошли 20 вагонов с углем

Мужчина погиб на месте, женщину с дочкой спасли полицейские и сотрудники МЧС. Их доставили в больницу с сильным переохлаждением.

"Здоровью пострадавших ничего не угрожает. Семье будет оказана материальная помощь в организации похорон. Также занимаемся трудоустройством мамы в школу, так как она раньше не работала, а воспитывала дочь. С девочкой будет заниматься психолог", - приводит пресс-служба правительства края слова главы Елизовского района Сергея Тюлькина.

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