Во Владивостоке пьяный водитель протаранил ворота детского сада

Во Владивостоке сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя Mitsubishi Mirage, который заехал на территорию детского сада, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Приморскому краю.

После поступления соответствующего сообщения, полицейские выдвинулись на место. Им удалось оперативно задержать нарушителя. Им оказался 33-летний житель Владивостока, который был нетрезв и к тому же не имел водительского удостоверения.

"Двигаясь по улице Гамарника, он сбил ворота детского сада и заехал на территорию дошкольного учреждения", - говорится в сообщении.

При задержании мужчина оказал сопротивление полицейским. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении нарушителя ПДД составлены административные материалы по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо", и статье 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".

Как говорят в Госавтоинспекции, в результате инцидента никто не пострадал.