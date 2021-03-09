Жители Приморья довели до смерти выброшенного на берег тюлененка

В реабилитационном центре "Тюлень" в Хасанском районе Приморья умер детеныш тюленя, которого несколько дней выбросило на берег. Как сообщается на станице центра в Facebook, животное не смогло пережить шок, который получило "в результате слишком активного человеческого внимания на берегу" и погибло от "физиологических последствий стресса".

"Детеныши диких животных очень пугливые. Гормоны стресса адреналин и кортизол убивают их", - отмечают в центре.

Первое информацию о Нелли, так назвали "девочку"-тюлениху, реабилитационный центр опубликовал 7 марта. После ледолома и шторма детеныш оказался на берегу в черте поселка Зарубино.

"Мать звала ее из воды, но белек оставался на берегу, а вскоре набежала куча народу, и все хотели ей помочь или хотя бы сфотографировать. Таскали, тискали, брали на руки. Мать оставалась рядом несколько часов. Когда толпа рассасывалась, дважды выходила на берег к детенышу, но, обнюхав, уходила обратно. С наступлением сумерек ушла совсем", - объяснили сотрудники центра.

Несмотря на усилия людей, шок оказался смертельным.

В центре пояснили, что опубликовали видео, как обращаются с бельком люди на берегу, для того, чтобы еще раз дать понять, как нельзя себя вести при встрече с такими животными.