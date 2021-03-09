Жители Приморья довели до смерти выброшенного на берег тюлененка

Новости

В Роспотребнадзоре предупредили о возможной опасности свежей зелени 05:49
Иммунолог опроверг миф об антителах после прививки от COVID-19 05:25
В России оценили заявление экс-посла Украины о разрыве дипотношений 05:09
Создатели "Спутника V" потребовали извинений от ЕMA за слова о вакцине 04:42
Тимаков: Ситуация с COVID-19 стабилизируется в России к лету 04:26
Очередной штат США анонсировал отмену масочного режима 03:59
Вильфанд рассказал об аномальных морозах в европейской части России 03:45
Трамп разрешил республиканцам использовать его имя для сбора средств 03:32
Половина британцев осудила интервью принца Гарри и Меган Маркл 02:55
Байден выдвинул двух женщин на посты глав командований ВС США 02:51
В Чехии раскритиковали власти стран ЕС за нежелание использовать "Спутник V" 02:24
Глава Boeing разбогател на 20 миллионов долларов 02:20
Турсектор Испании призвал Мадрид разрешить въезд туристам из России 01:18
Украинцы оказывали давление на крымчан во время онлайн-совещания ОБСЕ 00:59
Аргентина экстрадировала в Россию обвиняемого в краже драгоценностей колумбийца 00:54
Захарова назвала интервью принца Гарри и Меган Маркл "обрушением декораций" 00:37
При взрывах на военной базе в Экваториальной Гвинее погибли 98 человек 00:25
В Эстонии с 11 марта вводится жесткий карантин сроком на месяц 00:23
Евросоюз создал механизм прозрачности экспорта вакцин 00:18
В ВОЗ заявили о поддержке электронной сертификации вакцинации от COVID-19 00:05
Депутат бундестага ФРГ подал в отставку из-за коррупционного скандала 08.03.2021
Президент США Джо Байден впервые обратится к нации 11 марта 08.03.2021
Возбуждено дело после того, как ребенок наступил на провод в столичном ТЦ 08.03.2021
Вратарь "Рубина" заявил, что отбил пенальти от Дзюбы благодаря реакции 08.03.2021
Певица Манижа выступит от России на конкурсе "Евровидение-2021" 08.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
09.03.2021 05:17
Рубрика: Общество

Жители Приморья довели до смерти выброшенного на берег тюлененка

Текст: Анна Бондаренко

В реабилитационном центре "Тюлень" в Хасанском районе Приморья умер детеныш тюленя, которого несколько дней выбросило на берег. Как сообщается на станице центра в Facebook, животное не смогло пережить шок, который получило "в результате слишком активного человеческого внимания на берегу" и погибло от "физиологических последствий стресса".

"Детеныши диких животных очень пугливые. Гормоны стресса адреналин и кортизол убивают их", - отмечают в центре.

Фото: pixabay.com
Ученым впервые удалось записать ультразвуковое общение тюленей

Первое информацию о Нелли, так назвали "девочку"-тюлениху, реабилитационный центр опубликовал 7 марта. После ледолома и шторма детеныш оказался на берегу в черте поселка Зарубино.

"Мать звала ее из воды, но белек оставался на берегу, а вскоре набежала куча народу, и все хотели ей помочь или хотя бы сфотографировать. Таскали, тискали, брали на руки. Мать оставалась рядом несколько часов. Когда толпа рассасывалась, дважды выходила на берег к детенышу, но, обнюхав, уходила обратно. С наступлением сумерек ушла совсем", - объяснили сотрудники центра.

Несмотря на усилия людей, шок оказался смертельным.

В центре пояснили, что опубликовали видео, как обращаются с бельком люди на берегу, для того, чтобы еще раз дать понять, как нельзя себя вести при встрече с такими животными.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

Создатели "Спутника V" потребовали извинений от ЕMA за слова о вакцине
Захарова назвала интервью принца Гарри и Меган Маркл "обрушением декораций"
В России оценили заявление экс-посла Украины о разрыве дипотношений
Вильфанд рассказал об аномальных морозах в европейской части России
В Забайкалье с рельсов сошли 20 вагонов с углем
Как противостоять хейтерам в Сети
Скворцова рассказала, как избежать третьей волны коронавируса в России