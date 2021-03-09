Белорусские мотострелки и десантники по тревоге переброшены на Волгу

Военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Беларуси самолетами военно-транспортной авиации переброшены в Ульяновск. Усиленная рота белорусского спецназа будет тренироваться с бойцами 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады России.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РБ, военные маневры пройдут на полигоне Поливна с 9 по 20 марта. В ходе совместного учения планируется проведение поисковых действий с использованием вертолетов, высадка мобильного резерва посадочным способом и десантирование "по штурмовому".

Кроме того, сводная рота белорусских мотострелков и танкистов из 6-й, 19-й и 120-й отдельных гвардейских механизированных бригад отправилась на полигон Мулино в Нижегородской области. Российские военные поделятся с ними боевым опытом локальных конфликтов и борьбой с беспилотниками.

"Учения являются очередным этапом подготовки к главному событию - совместным стратегическим учениям вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021", - заявили в Минобороны РБ.