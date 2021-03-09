В пользу введения продовольственных сертификатов для малоимущих высказывались и Счетная палата, и Минпромторг. На встрече глав думских фракций с президентом глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил создать "отдел в магазине или отдельный магазин, где на сертификат малоимущие могли бы приобрести в месяц необходимый набор товаров". В ответ президент Владимир Путин заявил, что "точно совершенно подумать над этим можно". Во многих регионах об этом уже подумали.

В некоторых регионах уже помогают семьям продуктовыми наборами, которые можно взять в магазинах. Фото: Мария Ленц / "Комсомольская правда"

Ульяновская область

В Ульяновской области действуют карты для малообеспеченных. Получить ее могут те, кто оказался в трудной ситуации и чей доход ниже величины прожиточного минимума в регионе. На карту ежемесячно зачисляется 1000 руб., которые можно потратить на хлебобулочные изделия и крупы, молочные продукты, овощи, фрукты, сахар, мясо, рыбопродукты, масла растительные, маргарин, яйца. Также вводится спецкарта для детского питания. От жителей региона поступало большое количество жалоб на качество молочной кухни, которую выдавали с задержкой. Было принято решение ввести детскую карту, чтобы родители сами могли решить, что купить. Сейчас продолжаются переговоры с рядом торговых сетей, которые помогут в реализации проекта. Карту смогут получить малоимущие семьи по назначению врача.

Республика Коми

В Коми беременные женщины и малоимущие кормящие матери получают ежемесячное пособие на покупку продуктов. Пособие для беременных - 1000 руб., для кормящих - 650 руб. в месяц.

Костромская область

В Костромской области беременным женщинам, кормящим матерям и детям до трех лет предоставляется ежемесячная компенсация на питание - 450 руб.

Республика Крым

В Крыму с 2015 года действует денежная выплата в 500,5 руб. для приобретения социально значимых сортов хлеба. Она предоставляется малоимущим ежемесячно. Ежегодно ее размер индексируется, выплату можно оформить в МФЦ или через портал госуслуг и получать на карту.

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге централизованной программы продпомощи нет. Но продуктовые наборы выдают районные администрации и комплексные центры соцобслуживания. В основном наборы выдают многодетным семьям, инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, пожилым. Обычно получение продуктового набора - это разовый вид поддержки, но если в семье не все так ладно, то продуктовые наборы можно получать ежемесячно. В Ленинградской области наборы примерно такие же, как в Петербурге, но в них помимо бакалеи чаще добавляют овощи: картофель, морковь и капусту.

Омская область

В Омской области лица, оказавшиеся в центре помощи семье и детям, могут получать ежемесячно продуктовые наборы. Дети получают спецпитание: фруктовое пюре, молочные смеси, каши.

Астраханская область

Малоимущим жителям Астраханской области раз в год предоставляют продуктовые наборы. Их получить могут семьи и одинокие граждане со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума

Красноярский край

В Красноярском крае раз в квартал гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, выдают продуктовые наборы: для одиноко проживающего - до 350 рублей; для семьи - до 500 рублей (предоставляется одному члену семьи); для многодетной семьи - до 700 рублей (также одному члену семьи).

Кемеровская область

В Кемеровской области с 2001 года действует акция по обеспечению отдельных категорий граждан, которые по состоянию здоровья не могут возделывать огород, овощными наборами. В набор входит 50 кг картофеля, по 10 кг моркови, свеклы, капусты - все основные овощи, которые хорошо хранятся. Вес одного набора - 80 кг. Акция проходит в сентябре. Получить такой набор могут инвалиды, члены семей военнослужащих, погибших при исполнении, и другие категории граждан.

Дальний Восток

На Чукотке неполные малоимущие многодетные семьи для приобретения продуктов питания получают 4000 руб. в год. Претендовать на помощь могут семьи с тремя детьми в возрасте до 18 лет, а также детьми до 23 лет, обучающимися очно.

В Сахалинской области малоимущие семьи с детьми до 18 лет ежеквартально получают набор продуктов питания, в который входят чай, сахар, растительное масло, крупы, консервы, макароны и другие продукты стоимостью 1900-2050 руб. Адресная продовольственная помощь предоставляется семьям с детьми до 18 лет со среднедушевым доходом ниже ПМ.

В Камчатском крае гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (погорельцы и т.п.), и малоимущим (доход ниже ПМ в крае) выдают талоны на питание, которыми можно воспользоваться в столовой и получить горячий обед либо продуктовый набор (мясо, рыба, консервы, крупы, растительное масло, мука) в соцучреждении по месту жительства.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Татьяна Карабут

Акцент

Помогут волонтеры

Во время пандемии многие регионы проводили акции по раздаче продуктовых наборов малоимущим или вводили "продуктовое пособие". Например, в Калининградской области в 2020 году на карту "Мир" в течение двух месяцев начисляли 10 тысяч рублей. На них можно было приобрести 35 видов продуктов: свинину, говядину, консервы, кур и т.п. Все ценники на такие товары в магазинах - участниках проекта выделялись специальной маркировкой. Помощь получили малоимущие, инвалиды, безработные, граждане предпенсионного возраста, одинокие родители с несовершеннолетними детьми.

Кроме того, во многих регионах постоянно работают некоммерческие организации и благотворительные фонды (совместно с региональными властями или сами по себе), которые помогают едой малоимущим и бездомным. Нуждающиеся получают продуктовые наборы или виртуальные карты, баллы на которых можно потратить на покупку продуктов. В большинстве регионов есть так называемые социальные столовые (организация горячего питания) для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, бездомных и малоимущих.