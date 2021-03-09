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В пользу введения продовольственных сертификатов для малоимущих высказывались и Счетная палата, и Минпромторг. На встрече глав думских фракций с президентом глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил создать "отдел в магазине или отдельный магазин, где на сертификат малоимущие могли бы приобрести в месяц необходимый набор товаров". В ответ президент Владимир Путин заявил, что "точно совершенно подумать над этим можно". Во многих регионах об этом уже подумали.
В некоторых регионах уже помогают семьям продуктовыми наборами, которые можно взять в магазинах. Фото: Мария Ленц / "Комсомольская правда" В некоторых регионах уже помогают семьям продуктовыми наборами, которые можно взять в магазинах. Фото: Мария Ленц / "Комсомольская правда"
В некоторых регионах уже помогают семьям продуктовыми наборами, которые можно взять в магазинах. Фото: Мария Ленц / "Комсомольская правда"

Ульяновская область

В Ульяновской области действуют карты для малообеспеченных. Получить ее могут те, кто оказался в трудной ситуации и чей доход ниже величины прожиточного минимума в регионе. На карту ежемесячно зачисляется 1000 руб., которые можно потратить на хлебобулочные изделия и крупы, молочные продукты, овощи, фрукты, сахар, мясо, рыбопродукты, масла растительные, маргарин, яйца. Также вводится спецкарта для детского питания. От жителей региона поступало большое количество жалоб на качество молочной кухни, которую выдавали с задержкой. Было принято решение ввести детскую карту, чтобы родители сами могли решить, что купить. Сейчас продолжаются переговоры с рядом торговых сетей, которые помогут в реализации проекта. Карту смогут получить малоимущие семьи по назначению врача.

Республика Коми

В Коми беременные женщины и малоимущие кормящие матери получают ежемесячное пособие на покупку продуктов. Пособие для беременных - 1000 руб., для кормящих - 650 руб. в месяц.

Костромская область

В Костромской области беременным женщинам, кормящим матерям и детям до трех лет предоставляется ежемесячная компенсация на питание - 450 руб.

Республика Крым

В Крыму с 2015 года действует денежная выплата в 500,5 руб. для приобретения социально значимых сортов хлеба. Она предоставляется малоимущим ежемесячно. Ежегодно ее размер индексируется, выплату можно оформить в МФЦ или через портал госуслуг и получать на карту.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости www.ria.ru
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Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге централизованной программы продпомощи нет. Но продуктовые наборы выдают районные администрации и комплексные центры соцобслуживания. В основном наборы выдают многодетным семьям, инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, пожилым. Обычно получение продуктового набора - это разовый вид поддержки, но если в семье не все так ладно, то продуктовые наборы можно получать ежемесячно. В Ленинградской области наборы примерно такие же, как в Петербурге, но в них помимо бакалеи чаще добавляют овощи: картофель, морковь и капусту.

Омская область

В Омской области лица, оказавшиеся в центре помощи семье и детям, могут получать ежемесячно продуктовые наборы. Дети получают спецпитание: фруктовое пюре, молочные смеси, каши.

Астраханская область

Малоимущим жителям Астраханской области раз в год предоставляют продуктовые наборы. Их получить могут семьи и одинокие граждане со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума

Красноярский край

В Красноярском крае раз в квартал гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, выдают продуктовые наборы: для одиноко проживающего - до 350 рублей; для семьи - до 500 рублей (предоставляется одному члену семьи); для многодетной семьи - до 700 рублей (также одному члену семьи).

Кемеровская область

В Кемеровской области с 2001 года действует акция по обеспечению отдельных категорий граждан, которые по состоянию здоровья не могут возделывать огород, овощными наборами. В набор входит 50 кг картофеля, по 10 кг моркови, свеклы, капусты - все основные овощи, которые хорошо хранятся. Вес одного набора - 80 кг. Акция проходит в сентябре. Получить такой набор могут инвалиды, члены семей военнослужащих, погибших при исполнении, и другие категории граждан.

Дальний Восток

На Чукотке неполные малоимущие многодетные семьи для приобретения продуктов питания получают 4000 руб. в год. Претендовать на помощь могут семьи с тремя детьми в возрасте до 18 лет, а также детьми до 23 лет, обучающимися очно.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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В Сахалинской области малоимущие семьи с детьми до 18 лет ежеквартально получают набор продуктов питания, в который входят чай, сахар, растительное масло, крупы, консервы, макароны и другие продукты стоимостью 1900-2050 руб. Адресная продовольственная помощь предоставляется семьям с детьми до 18 лет со среднедушевым доходом ниже ПМ.

В Камчатском крае гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (погорельцы и т.п.), и малоимущим (доход ниже ПМ в крае) выдают талоны на питание, которыми можно воспользоваться в столовой и получить горячий обед либо продуктовый набор (мясо, рыба, консервы, крупы, растительное масло, мука) в соцучреждении по месту жительства.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Татьяна Карабут
Акцент

Помогут волонтеры

Во время пандемии многие регионы проводили акции по раздаче продуктовых наборов малоимущим или вводили "продуктовое пособие". Например, в Калининградской области в 2020 году на карту "Мир" в течение двух месяцев начисляли 10 тысяч рублей. На них можно было приобрести 35 видов продуктов: свинину, говядину, консервы, кур и т.п. Все ценники на такие товары в магазинах - участниках проекта выделялись специальной маркировкой. Помощь получили малоимущие, инвалиды, безработные, граждане предпенсионного возраста, одинокие родители с несовершеннолетними детьми.

Кроме того, во многих регионах постоянно работают некоммерческие организации и благотворительные фонды (совместно с региональными властями или сами по себе), которые помогают едой малоимущим и бездомным. Нуждающиеся получают продуктовые наборы или виртуальные карты, баллы на которых можно потратить на покупку продуктов. В большинстве регионов есть так называемые социальные столовые (организация горячего питания) для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, бездомных и малоимущих.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Восточная Сибирь ПФО Ульяновская область СЗФО Республика Коми ЦФО Костромская область ЮФО Республика Крым СЗФО Санкт-Петербург

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