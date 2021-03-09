Найденных на Вятке троих медвежат передадут в центр спасения

В начале марта в Опаринском лесничестве Кировской области лесорубы при разработке делянки вспугнули медведицу. Когда животное скрылось в лесу, рабочие обнаружили в берлоге троих маленьких медвежат, сообщает пресс-служба правительства региона.

Так как они еще не могли позаботиться о себе, лесорубы обратились к местному госохотинспектору. Он приютил медвежат у себя и связался со специалистами единственного в России Центра спасения медвежат-сирот, который находится в Тверской области. 8 марта биологи выехали за ними на автомобиле.

- Тем временем медвежата находятся под постоянным наблюдением, пьют молоко и большую часть времени спят, - говорится в сообщении.

Ожидается, что медвежат передадут в руки специалистов сегодня вечером. Все необходимые ветеринарные документы для этого уже подготовили.