Пермские ученые создали новый строительный материл, сберегающий тепло

Группа ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета разработала новый строительный материал на основе пеностекла, который повышает теплоизоляцию помещений на 25 процентов.

- В современных строительных материалах все чаще используются техногенные и бытовые отходы, а также побочные продукты промышленности. Мы предложили повысить теплоизоляционные свойства штукатурных гипсовых смесей с помощью пеностекла. Это экологичный и долговечный материал, который иногда используют для упрочнения бетона, - пояснила инженер кафедры строительного инжиниринга и материаловедения ПНИПУ Диана Рустамова.

Исследователи изучили, как состав строительных смесей влияет на их физико-механические и теплотехнические свойства. Результаты испытаний показали, что пеностекло улучшает теплоизоляционные свойства и прочность материала. Наиболее эффективным стал состав с содержанием компонента в количестве 30 процентов от общей массы.

К разработке пермских ученых уже проявили интерес некоторые предприятия строительной отрасли.