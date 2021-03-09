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09.03.2021 08:57
Рубрика: Общество

Пермские ученые создали новый строительный материл, сберегающий тепло

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Группа ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета разработала новый строительный материал на основе пеностекла, который повышает теплоизоляцию помещений на 25 процентов.

Фото: iStock
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- В современных строительных материалах все чаще используются техногенные и бытовые отходы, а также побочные продукты промышленности. Мы предложили повысить теплоизоляционные свойства штукатурных гипсовых смесей с помощью пеностекла. Это экологичный и долговечный материал, который иногда используют для упрочнения бетона, - пояснила инженер кафедры строительного инжиниринга и материаловедения ПНИПУ Диана Рустамова.

Исследователи изучили, как состав строительных смесей влияет на их физико-механические и теплотехнические свойства. Результаты испытаний показали, что пеностекло улучшает теплоизоляционные свойства и прочность материала. Наиболее эффективным стал состав с содержанием компонента в количестве 30 процентов от общей массы.

К разработке пермских ученых уже проявили интерес некоторые предприятия строительной отрасли.

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