Семь человек стали жертвами ДТП в Самарской области

Страшная авария с участием легкового автомобиля Volkswagen и грузовика Isuzu произошла вчера утром на трассе Волжский - Курумоч в Самарской области. Погибли семь человек. Предварительно виновником трагедии полицейские называют водителя легковушки, выехавшего на встречку.

Лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля случилось на восьмом километре трассы Самара - Тольятти недалеко от поселка Курумоч Волжского района. Погибли пять молодых людей и две девушки - они находились в легковушке. Водитель грузовика не пострадал.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, заявил прокурор Красноярского района Самарской области Игорь Шустов.

- Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения). В связи с тем, что в аварии погиб несовершеннолетний, дело будет передано в Следственный комитет.