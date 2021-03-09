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09.03.2021 10:48
Рубрика: Культура

Ушел из жизни Народный артист Башкирии Валерий Гриньков

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)
Скончался Народный артист Башкиртостана Валерий Гриньков. Как сообщили в Государственном академическом русском драматическом театре РБ, причиной смерти актера стала продолжительная болезнь.
Фото: Пресс-служба Государственного академического русского драмтеатра Республики Башкортостан Фото: Пресс-служба Государственного академического русского драмтеатра Республики Башкортостан
Фото: Пресс-служба Государственного академического русского драмтеатра Республики Башкортостан

Валерий Данилович Гриньков прослужил в Русском драмтеатре более 30 лет. За это время он сыграл более 60 ролей, и каждая запоминалась, так как была наделена неповторимой выразительностью, эмоциональной заряженностью. Среди них драматичный Крогстад ("Кукольный дом" Г. Ибсена), трагикомичный Яичница ("Женитьба" Н.В. Гоголя), фарсовые Джо Янки ("Дорогая Памелла" Дж. Патрика) и Баптиста ("Укрощение строптивой" У. Шекспира), комичный Боб Джексон ("Перебор" Х. Бергера).

С огромным успехом много лет шла на сцене театра комедия "№13" Р. Куни, и бессменным исполнителем уморительно смешного Ричарда Уилли был Валерий Гриньков. Органичен он был в классической итальянской комедии dell'arte - его Доктор Баландзони в "Венецианских близнецах" К. Гольдони, Майор в "Доме для сумасшедших" Э. Скарпетта неизменно вызывали реакцию зрителей.

Чувство ритма, вокальные данные, уникальный тембр голоса давали режиссерам возможность занимать Валерия Даниловича в спектаклях синтетических жанров - мюзиклах, музыкально-драматических шоу. Одной из ярких, колоритных работ в этом жанре стала роль Сомова в мюзикле "Голубая камея" К. Брейтбурга, К. Кавалеряна.

В комедии "Улыбайтесь, господа!" Валерий Гриньков сыграл роль Принципиального мужчины, заставляя зрителя сначала смеяться над своим героем, а потом вызывая невероятное сочувствие.

Одной из последних ролей Валерия Даниловича стала роль Павла Ивановича Крылова в спектакле "Старый дом" по пьесе А. Казанцева.

Артиста знали и любили не только театралы. Много лет Валерий Данилович был одном из самых популярных теле- и радиоведущих республики. Многочисленные телепроекты - краеведческие очерки, кулинарные программы, культурные обозрения - создавались им на высочайшем профессиональном уровне и потому пользовались огромной популярностью.

Был у Гринькова и опыт работы в кино - он снялся в нескольких художественных фильмах и, будучи опытным актером, во многом помогал своим молодых коллегам по съемочной площадке.

Валерий Гриньков родился в 1949 году в Свердловске. В 1977 году окончил Свердловское театральное училище. Работал в театрах Талды-Кургана, Рубцовска, Семипалатинска. В 1989 году был принят в труппу Государственного академического русского драматического театра Республики Башкортостан.

В 2004 году за большой вклад в развитие театрального искусства удостоен звания "Заслуженный артист Республики Башкортостан", а в 2014 году ему было присвоено звание "Народный артист Республики Башкортостан".

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