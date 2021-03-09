В аэропорту Казани таможенника задержали за взятку в 300 долларов

Уголовное дело по факту получения взятки возбуждено в отношении сотрудника таможенной службы казанского аэропорта.

Как сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ, у 42-летнего инспектора были обнаружены 300 долларов.

По версии следствия, сотрудник обнаружил у прибывшей из Стамбула пассажирки незадекларированную сумму свыше 10 тысяч долларов США. За вознаграждение в 300 долларов он согласился не составлять акт осмотра и скрыть тем самым незаконный провоз наличности через границу.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения. Как пояснили в ведомстве, следователи проверяют служебную деятельность инспектора и возможное наличие других эпизодов противозаконной деятельности.