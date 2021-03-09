В кафе Новочебоксарска мужчина избил женщину, отмечавшую 8 марта

Полицейские в Новочебоксарске разыскивают мужчину, который избил девушку в кафе в ночь на 8 марта.

По информации пресс-службы МВД по Чувашии, между отдыхавшими в заведении компаниями девушек произошел конфликт. В него вмешались молодые люди, один из которых несколько раз ударил участницу потасовки ногой в живот.

Как установили полицейские по записи с камер видеонаблюдения, злоумышленнику на вид 25-30 лет. Он был одет в синюю куртку, черные спортивные брюки, черные кроссовки с белой подошвой и кофту с капюшоном.

Всех, кто располагает информацией об этом мужчине, МВД просит сообщить в полицию по телефону 102.