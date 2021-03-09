В Пензе подростка взяли под арест за подготовку теракта в школе

В Пензенской области 16-летнего подростка взяли под домашний арест за приготовление к террористическому акту, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, ранее девятиклассник разместил в соцсетях угрозы устроить расправу в школе с применением оружия. Ружье он собирался одолжить у деда.

Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова, школьник воспитывается в многодетной семье, где кроме него есть еще два мальчика. Он старший ребенок, отец с ним не проживал, мальчик воспитывался с отчимом. В школе подозреваемого характеризуют положительно, на учете он не состоял. Явных конфликтов с одноклассниками не наблюдалось. Ранее подросток занимался спортом, из-за подготовки к ОГЭ оставил тренировки.

Первомайский районный суд Пензы по делу о приготовлении к террористическому акту избрал несовершеннолетнему меру пресечения в виде домашнего ареста. Решение остается в силе до 4 мая.

Расследование дела продолжается.