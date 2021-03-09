В Уфе завели уголовное дело из-за недостроенного детсада

Детский сад в Демском районе Уфы, который строили в рамках национального проекта "Демография", документально сдан в 2019 году, но до сих пор не эксплуатируется. Данный факт лег в основу прокурорской проверки, а затем стал поводом для возбуждения уголовного дела по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, проверка установила, что в декабре 2018 года управление капитального строительства РБ без торгов заключило с управлением строительства №3 ФСИН России госконтракты на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также на поставку оборудования для детского сада на общую сумму более 227 миллионов рублей. Все эти работы на основании договора генерального подряда выполняло ООО "Промэнерго".

В прокуратуре подчеркнули: подрядчик не исполнил условия договора, а Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору не выдал заключения о соответствии объекта проектной документации, однако несмотря на это, должностные лица управления капстроительства РБ приняли объект и оплатили фактически невыполненные работы.

Прокуратура направила материалы проверки с региональный следком, который возбудил уголовное дело.