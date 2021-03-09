В Ульяновске откроют филиал социально-реабилитационного центра

На базе бывшего профилактория УАЗ в Ульяновской области откроется филиал социально-реабилитационного центра им. Е.М. Чучкалова. Об этом шла речь в ходе встречи ульяновского губернатора Сергея Морозова с руководством центра в ходе встречи в Ульяновском районе 4 марта.

- Мы уже видим, что ремонтные работы преобразили центр. В этом году продолжится ремонт комнат санатория, что позволит обновить номерной фонд в учреждении на 88%. Ещё одна тема - строительство нового корпуса реабилитационного центра. Это позволит не только принять больше отдыхающих, но и создать новые рабочие места. Сейчас рассматриваем механизм государственно-частного партнёрства для открытия и запуска в действие филиала в Ульяновске, - пояснил глава региона.

По словам министра семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Натальи Исаевой, начавшаяся в 2020 году пандемия показала, насколько востребованы услуги по реабилитации и оздоровлению граждан пожилого возраста и инвалидов.

- Так, после снятия первых ограничительных мер, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, наполняемость этого центра составила 100%. В настоящее время реабилитационные услуги оказаны 670 получателям. Для оказания качественных и комфортных услуг населению в учреждении ежегодно проводятся ремонтные работы по укреплению материально-технической базы и закупке нового оборудования, мебели, - рассказала Наталья Исаева.

Планируется, что строительство нового корпуса позволит увеличить мощность действующего учреждения на 36 мест, тем самым дополнительно оздоравливать почти 800 человек в год из числа региональных льготников, создать 34 новых рабочих места в Ульяновском районе, расширить профиль лечения заболеваний бронхо-легочной, кардиологической, нервной, гастроэнтерологической, сердечно-сосудистой систем и другое.

Как отметила директор ОГАУСО "Социально-реабилитационный центр имени Е.М. Чучкалова" Ирина Валиева, появление филиала в Ульяновске позволит оказывать услуги по поддержанию и укреплению здоровья работников заводов и предприятий области. В нем смогут пройти программу оздоровления граждане, нуждающиеся в профилактическом лечении общих заболеваний, заболеваний, связанных с факторами производственной среды, условиями труда и особенностями производства в Ульяновске. Будет увеличена мощность действующих учреждений реабилитационного типа в Ульяновской области на 100 мест, увеличено количество путёвок для оздоровления граждан из числа региональных льготников, созданы новые рабочие места, а также повышено качество предоставления профилактических и реабилитационных услуг, так как в учреждение будет приобретено новое современное оборудование.