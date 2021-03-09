Жители Удмуртии за выходные отдали мошенникам восемь миллионов рублей

Жители Удмуртии за минувшие праздничные выходные отдали мошенникам 7 миллионов 845 тысяч рублей. С заявлениями о хищении денег с банковских счетов в полицию обратилось 34 человека, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Большинство заявлений поступило от жителей Ижевска, Можги, Воткинска, Глазова, Сарапула, Малопургинского и Кезского районов. Возраст потерпевших - от 19 до 64 лет.

Деньги у людей украли под предлогом защиты от незаконно оформленных кредитов, открывая на них встречные или "зеркальные кредиты".

Например, у жительницы Глазова мошенники похитили 4,3 миллиона. Несколько раз ей звонили с разных номеров, представлялись сотрудниками банка и сообщали, что неизвестные пытаются оформить на нее кредиты. Чтобы предотвратить эти операции, ее попросили оформить максимальное количество кредитов, затем обналичить деньги и перевести на указанные счета. Женщина выполнила все указания и только через несколько дней поняла, что стала жертвой мошенников. По факту мошенничества в особо крупном размере возбудили уголовное дело.

В МВД по Удмуртии напоминают: не называйте никому данные своих банковских карт, пин-коды, а также пароли из смс-сообщений, даже если информацию запрашивают люди, представляющиеся сотрудниками банков. В банках имеется вся необходимая информация для проведения каких-либо операций с картами и счетами.