Эксперт назвала особенно опасную для здоровья привычную еду

Привычное для многих блюдо из рыбы и риса на гарнир может быть небезопасно для здоровья. Так, в рисе встречается мышьяк, а некоторые виды рыб сильно загрязнены ртутью, предупредила специалист по питанию Баварского центра потребителей Даниэла Крел.

Как отметила Крел, загрязненный неорганическим мышьяком продукт крайне негативно влияет на сосуды, провоцирует заболевания сердце. Кроме того, белый очищенный рис практически не содержит ценных веществ.

Что касается рыбы, то возможное присутствие в ней ртути связано с видом, возрастом и местом ловли животных. Наибольшую опасность представляют выросшие до огромных размеров рыба-меч и тунец. Кроме того, может быть "загрязнен пестицидами и антибиотиками, который добавляют в корм при выращивании, лосось", передает Focus.

Даниэла Крел также напомнила о опасности различных колбасных изделий, регулярное употребление которых связанно с высоким риском развития сердечно-сосудистых недугов и онкологии.

Следом за ними идут консервы, в упаковках которых содержится вредный бисфенол А, способный привести к нарушению развития у детей, проблемам с беременностью и развитию злокачественных опухолей.

Специалист также напомнила об опасности картофеля фри, чипсов, газировки и полуфабрикатов.