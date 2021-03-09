Михаил Мишустин вместе с коллегами из правительства во время большой командировки по Сибири закончил инспекцию регионов со сложной ситуацией в экономике: обсудил горячее питание школьников в Барнауле, туризм на Алтае и сроки строительства детских садов в Тыве. В повестке оказалась и тема коронавируса - делегация кабинета министров заехала в Новосибирск, посетила центр "Вектор". К списку позже добавился Кузбасс, где премьер рассказал о планах расширить Транссиб и БАМ.

Михаил Мишустин оценил гречку с котлетой в школьной столовой: "Вкусно!". Фото: РИА Новости

Барнаул: гречка с котлетой и комбайны

Началась поездка с Алтайского края, в Барнауле премьер побывал в школе и пообщался с учителями. Школа современная, есть даже 3D-принтер. На нем, кстати, ученицы напечатали для Мишустина небольшой подарок - герб Алтайского края.

Тему школьного питания глава правительства вместе с министром просвещения Сергеем Кравцовым и губернатором региона Виктором Томенко обсудили "на месте" в прямом смысле слова - в столовой. Директор школы Юлия Галкина заверила, что все ученики 1-4-х классов получают горячее питание, а еду готовят здесь же и в основном из местных продуктов.

"Это очень важная работа. В свое время, вы помните, к ней внимательно отнесся президент РФ, и мы сейчас организовали эту работу по стране, чтобы фактически все дети были, в начальной школе особенно, обеспечены горячим питанием", - заметил Мишустин.

Блюда в школьной столовой премьер продегустировал лично, в меню был суп, вареная гречка с котлетой и ломтиками отварной моркови и компот. "В то время, когда нас в школе кормили, котлеты с гречкой - это было самое вкусное", - вспомнил Мишустин. Когда дело дошло до компота, он выступил с рационализаторским предложением: "Водичку ребенку тоже надо давать".

Глава правительства также пообщался с представителями местной промышленности, выслушав пожелания. Мишустин пообещал продолжить поддержку аграриев для обновления парка техники. По его мнению, субсидии являются отличным инструментом для поддержки покупателей и производителей отечественной сельхозтехники.

Горно-Алтайск: с улыбкой для туристов

Свой юбилей - главе правительства 3 марта исполнилось 55 лет - Михаил Мишустин встречал в Республике Алтай. Дорога до Горно-Алтайска получилась трудной. Снегопад исключил возможность перелета из Барнаула, и добираться премьеру пришлось, как говорится, землей - по автомобильным трассам.

Вместе с представителями турбизнеса премьер-министр обсудил планы двух регионов в этой сфере. Совещание прошло в зале музея, рядом с полноразмерным аланчыком - коническим жилищем народов Алтая. "Конечно, здесь есть очень много возможностей для туризма, которые нужно развивать", - отметил Мишустин. Но констатировал: инфраструктура развита недостаточно. Сейчас по поручению президента правительство готовит новый нацпроект - по туризму. "Уже до начала апреля мы должны все основные его параметры рассмотреть", - подчеркнул премьер.

При этом, также обозначил он, планируя развитие и увеличение потока туристов, важно учитывать риски для природы.

Бросилась ему в глаза еще одна деталь. Пожелания предпринимателей звучали очень серьезно, а зачастую и нудно. "Спасибо большое за ваши презентации, очень интересно. Только почему вы не улыбаетесь?" - спросил их Мишустин. Доклад с хорошим настроением, по его словам, создает совсем иное, позитивное впечатление. "Извините, что я так говорю, но мне кажется это важным в теме туризма, привлечения людей", - сказал он, пожелав воплотить все планы в жизнь.

Премьер-министр призвал бизнесменов чаще улыбаться, чтобы привлечь туристов на Алтай

Кызыл: для учения и лечения

Последним в списке регионов со сложной ситуацией в экономике стала Тыва. В столице республики - городе Кызыл - Михаил Мишустин посмотрел, как идет строительство школы на 825 мест. Проект начали в 2019 году, сдать планировали в прошлом, но средств не хватило и сроки перенесли на конец этого года. Руководство республики попросило дополнительно 210,7 млн рублей, а министр образования и науки Тывы Солангы Тамчай напомнила об аналогичной судьбе двух детских садов. "Очень важно, чтобы на этапе планирования и проектирования, когда проектно-сметная документация готовится, все понимали, что на эти средства должна быть построена школа... Это же грустно все..." - развел руками Мишустин.

- Конечно, поможем. Обязательно сделаем это, - заверил премьер. - Без сомнения, и школе 210 миллионов выделим, и садикам 86 миллионов 948 тысяч рублей.

С главы региона Шолбана Кара-оола премьер взял слово, что учреждения заработают к сентябрю.

В республиканской больнице N 1 он осмотрел состояние одного из кардиологических отделений и будущие помещения обновленного отделения терапии, которому для качественной работы потребуется специальное медоборудование. Цена вопроса - 73 млн рублей. "То, что людям нужна реабилитация, это обязательно, поэтому найдем мы эти средства, - заверил Мишустин. - Считайте, что обещание дано".

Еще 154 млн рублей больница получит на погашение задолженности за поставленное оборудование и 130 млн рублей - для приобретения нового ангиографа.

Новосибирск: важный "Вектор"

Из Кызыла глава правительства улетел в Новосибирск. Одним из пунктов программы в городе ожидаемо стало посещение научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Там премьер поучаствовал в запуске линии розлива "ЭпиВакКороны" в форме шприц-доз и даже подержал в руках и рассмотрел основу для него. Постепенно выпуск вакцины сможет достигать пяти миллионов доз в месяц в двух видах - ампулах и шприц-дозах.

- Мы до осени должны будем абсолютно точно основной объем массовой вакцинации решить, и надеюсь, что вы в этом смысле будете надежной опорой, - сказал глава правительства.

Кемерово: шире БАМ

Изначально Кемерова в программе поездки не было, но повод заехать на Кузбасс был. Президент поручил правительству до конца марта утвердить программу развития Кемеровской области. "Ее подготовка затянулась почти на два года. Это недопустимо", - заявил глава правительства на специальном совещании, в конце которого подписал окончательно согласованный документ. Программа расписана на ближайшие четыре года и потребует более 51 миллиарда рублей федерального бюджета. Больше всего планируют вложить в инфраструктуру.

Еще одна причина приехать в Кемерово - возможность, как выразился Мишустин, без посредников сверить подходы государства и бизнеса в вопросах транспортировки угля из региона. Одна из основных задач, по словам премьера, - развитие транспортной инфраструктуры для экспорта, прежде всего Восточного полигона железных дорог. Для этого предстоит расширить Байкало-Амурскую магистраль и Транссиб. До 2024 года на это направят около 780 миллиардов рублей.

А между совещаниями Мишустин приехал в Парк Ангелов, который построен в память о жертвах пожара в ТРЦ "Зимняя вишня". Премьер возложил букет красных роз к мемориалу.

Напомним, что в десяти регионах с наиболее сложной экономической ситуацией уже приняты индивидуальные программы развития. До 2024 года каждому будет выделено по 5 млрд рублей.

Кстати, в Барнауле премьер встретился с участницами программы "Земский учитель". Одной из них была героиня публикации "Российской газеты" - учительница из села Большая Тихая Солонешенского района Алтайского края Юлия Скорых.