Робот с помощью электродов избавляет пациента от опасной аритмии. В России он работает только в Новосибирске - в Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Мешалкина.

Экспериментальные лаборатории и инновационное оборудование центра показали главе Минздрава России Михаилу Мурашко. В медцентре не только оказывают помощь пациентам в самых сложных случаях, но и ведут научные исследования. Михаил Мурашко подчеркнул, как важно довести разработку до практической реализации, до регистрации продукта. Государство намерено усилить господдержку организаций, где занимаются созданием прорывных технологий. Именно с этим и был связан визит министра в Новосибирск.

Михаила Мурашко заинтересовали передовые технологии в протезировании клапанов сердца. Ученые ведут разработку первого в мире транскатетерного протеза митрального клапана, для установки которого не нужна полостная операция. Небольшой прокол - и по крупным сосудам устройство будет доставлено к сердцу.

В операционных Михаил Мурашко особое внимание обратил на роботизированную навигационную систему Stereotaxis Niobe. Это тот самый знаменитый робот, "врачующий" сердце под строжайшим наблюдением врачей. "Уже выполнено около тысячи операций, и за все время на моей памяти не было ни одного осложнения", - рассказал директор центра Александр Чернявский. И если на первых порах операция занимала около 12 часов, то теперь - всего полтора часа.