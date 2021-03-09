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Рубрика: Происшествия

Бор в законе

Прокуратура снова остановила вырубку реликтовых сосен
Текст: Юлия Потапова ("Российская газета", Кузбасс)
Российская газета - Федеральный выпуск № 49(8400)
Прокуратура Кемеровского района не позволила отдать реликтовый сосновый бор в окрестностях столицы Кузбасса под дачную застройку. В подготовленном местными депутатами решении надзорное ведомство усмотрело коррупциогенный фактор.

Народные избранники хотели изменить генплан развития Елыкаевского сельского поселения. Но их решение не прошло правовую экспертизу в прокуратуре. Ведь предлагалось определить земли особо охраняемых территорий в другую категорию, где можно строить дачи, сажать сады и разбивать огороды. А это идет вразрез с правовым режимом использования особо ценных земель. То есть к вырубке реликтовых деревьев.

Фото: vk.com/aksenovrk
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В том, что такая угроза реальна, сомнений нет: за последние пятнадцать лет в лесах под Кемеровом коттеджи росли как грибы. Три года назад областная прокуратура уже добилась введения запрета на застройку векового бора в Елыкаево.

- Отдать эти земли под возведение жилья и дач собирались вопреки генплану, - напомнила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - А по закону именно он - основной документ территориального планирования, а не правила землепользования и застройки.

Прокуратура потребовала признать последние недействующими в отношении спорных участков. И суд ее поддержал. На сей раз районные депутаты попытались обойти запрет на уничтожение реликтовых лесов, изменив генплан. Но отрицательное заключение экспертов прокуратуры в очередной раз поставило все на свои места.

Комментарий

Андрей Куприянов, председатель Совета ботанических садов Сибири и Дальнего Востока:

- Хорошо, что в данном случае хотя бы есть генеральный план. Дело в том, что в 2004 году в России упразднили сельскохозяйственные лесхозы. И леса, которые к ним относились, муниципалитеты должны были передать в Гослесфонд. Но в том же Кемеровском районе этого сделано не было. И муниципалитет получил возможность делать с землями, покрытыми "бесхозным" лесом, все, что угодно. А затем федеральный закон о дачной амнистии "простил" индивидуальных застройщиков таких территорий. К слову, сегодня в Кузбассе насчитывается более сорока тысяч гектаров незащищенных зеленых насаждений, которые не входят в Гослесфонд и городскими лесами не являются.

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