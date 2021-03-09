Стали известны даты проведения форума "Технопром" в Новосибирске

Международный форум технологического развития "Технопром-2021" пройдет в Новосибирской области с 25 по 27 августа. В прошлом году традиционный для региона форум не проводился из-за пандемии коронавируса.

В 2021 году "Технопром" пройдет под знаком Года науки и технологий. Фото: Татьяна Кравченко

Даты форума указаны в распоряжении правительства региона от 9 марта. Оно было принято на заседании правительства под председательством губернатора Андрея Травникова.

В документе сказано о создании рабочей группы и экспертного совета по подготовке форума. В состав первой из этих структур вошли руководители областных исполнительных органов государственной власти, Сибирского отделения РАН, мэрии Новосибирска, инновационных предприятий. Рабочая группа подготовит план мероприятий по подготовке форума и обеспечит его выполнение.

В рамках форума "Технопром-2021" пройдут несколько мероприятий-спутников, в том числе форум трансфера технологий, XV Сибирская венчурная ярмарка, а также XII международный Сибирский форум "Индустрия информационных систем".

Глава региона Андрей Травников, возглавляющий комиссию Госсовета РФ по направлению "Наука", ранее предложил провести "Технопром-2021" под знаком Года науки и технологий. Акцент в программе будет сделан на том, как сблизить науку, технологии, индустрию и выстроить кооперационные цепочки, которых сегодня не хватает российским исследователям и промышленникам.

Справка "РГ"

Международный форум "Технопром" в Новосибирской области является одним из крупнейших технологических мероприятий России, в задачи которого входит продвижение отечественных научных разработок и инноваций. В 2019 году в его рамках состоялось более 90 мероприятий. Тогда форум посетили 8,5 тысячи человек из 25 стран.