У главы Барнаула появились два новых заместителя

В Барнауле с 9 марта приступили к работе сразу два новых заместителя главы администрации.

За градостроительство и земельные отношения теперь отвечает Андрей Федоров, а за городское хозяйство - Сергей Пашковский, сообщает пресс-служба мэрии.

Заместители мэра молоды - обоим по 33 года. Андрей Федоров окончил Сибирскую академию государственной службы, трудился на Барнаульском аппаратурно-механическом заводе экономистом, а с ноября 2009 года работает в органах местного самоуправления Барнаула. До этого назначения он был заместителем главы администрации города по городскому хозяйству.

Сергей Пашковский также окончил Сибирскую академию государственной службы и более 9 лет работал в администрации Железнодорожного района города Барнаула. Новое назначение он получил, будучи первым заместителем главы администрации района.