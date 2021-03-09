В Кемерове подросток погиб, провалившись в сугроб

В столице Кузбасса проводится доследственная проверка по факту смерти 14-летнего подростка.

Днем 7 марта мальчик вместе с друзьями катался на санках-ледянках с насыпи снежного склона в Заводском районе. Скатившись вниз, ребенок провалился в сугроб. Другие ребята попытались откопать товарища сами, но у них ничего не получилось. Тогда подростки обратились за помощью.

Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили под снегом тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти.

- Причины случившегося выясняются, началась доследственная проверка. Предстоит судебно-медицинская экспертиза, будет проанализировано все, что могло способствовать гибели несовершеннолетнего, - уточнили в СУ СК по Кемеровской области.