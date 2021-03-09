В Новосибирской области представили Михаилу Мишустину крупные проекты

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Новосибирскую область обсудил с губернатором Андреем Травниковым социально-экономическую ситуацию, перспективы развития региона и реализацию приоритетных проектов.

Глава области представил информацию о том, как ведется подготовка к проведению в Новосибирске Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2023 году.

Андрей Травников отметил, что дополнительное федеральное финансирование строительства ледовой арены позволило бы региону возвести все сопутствующие объекты и своевременно завершить строительство самой арены, новой станции метрополитена и работы по благоустройству. Михаил Мишустин сообщил, что даст правительству России поручение рассмотреть возможные варианты выделения дополнительного финансирования.

В ходе поездки в регион премьер-министр и губернатор посетили Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", в котором ведется производство препарата для массовой вакцинации против коронавируса.

В Новосибирском госуниверситете Андрей Травников представил премьер-министру РФ проект строительства нового кампуса вуза. Отмечено, что стратегией развития НГУ до 2030 года предусмотрен двукратный рост количества студентов - до 15 тысяч человек.

- Масштабы работы, которая здесь ведется, особенно научной, образовательной, впечатляют. Очень важно, что мы приняли целый ряд решений, - отметил Михаил Мишустин.

В частности, принято решение о финансировании строительства четырех учебных корпусов, досугового центра НГУ и нового центра для СУНЦ. Первый этап проекта планируется реализовать до 2023 года.

Развитие инфраструктуры университета поддержал первый заместитель председателя Госдумы РФ, член Наблюдательного совета НГУ Александр Жуков.

Андрей Травников обратил внимание членов правительственной делегации на то, что в пандемийный год самой пострадавшей отраслью стал малый и средний бизнес, на который приходится 60 процентов оборота областной экономики. Комплекс мер поддержки, разработанный и принятый правительством РФ, помог поддержать эту важнейшую отрасль.

- Регионы, федеральные министерства, правительство сработали как единая команда - это позволило не только бороться с пандемией, но и продолжить развитие. У нас неплохие результаты в плане реализации национальных проектов - практически все мероприятия реализованы в срок, - подчеркнул глава региона.

Также премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Андрей Травников ознакомились с работой нового логистического центра "Почты России" в международном аэропорту Толмачево.

Справка "РГ"

Логистический почтовый центр в аэропорту Толмачево построен за два года. Через него будут проходить до 25 процентов всего почтового потока из стран Юго-Восточной Азии, Китая и Японии. Предполагаемая мощность комплекса - 1,5 миллиона писем и посылок в сутки. После запуска центра на полную мощность он станет самым современным объектом подобного рода в стране и вторым по величине после московского ЛЦ "Внуково". Здесь будет создано около 1300 новых рабочих мест.