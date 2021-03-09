В Омской области завели дело о гибели женщины и детей при пожаре

В Омской области возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины, чья супруга и два маленьких ребенка погибли во время пожара в селе Большие Уки.

Как рассказали в региональном СУ СК РФ, дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

По данным следствия, вечером 7 марта молодой мужчина собрался отремонтировать бензопилу и занес в дом емкость с бензином. Для того, чтобы отогреть топливо, он поставил канистру рядом с печью. Через какое-то время бензин вспыхнул и начался пожар.

Почувствовав запах гари и услышав характерный треск, глава семьи выбежал из комнаты, в которой спали его 25-летняя супруга и дети. Затем он вернулся и вынес из дома пятимесячного малыша. Остальных спасти не смог из-за сильного задымления и огня. Оставшиеся в доме женщина, пятилетняя девочка и трехлетний мальчик погибли. Спасенный младенец доставлен в больницу с ожогами, сейчас проходит лечение.

Следователи осмотрели место пожара, изъяли бензопилу и канистру. Для установления причины гибели людей назначена судебно-медицинская экспертиза, а точную причину возгорания установят в ходе пожарно-технической экспертизы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.