Житель Красноярска спас тонущую собаку, рискуя жизнью

В Красноярске неизвестный молодой человек спас собаку, провалившуюся под лед на Енисее. Как сообщает общественное движение "ДогСпас" на своей странице в соцсети "ВКонтакте", собак было две, но одна утонула, пока свидетели ЧП пытались вызвать спасателей.

"Поступил сигнал от очевидца, но у нас нет возможности оказывать помощь в подобных ситуациях. Нет снаряжения для работы на воде, обученных людей. Об этом мы неоднократно информировали ответственные структуры и сообщили опять, что необходимо отправлять спасателей, кто ближе и у кого есть снаряжение. К сожалению, пока шли препирательства, кому ехать, одна собака утонула", - заявили общественники.

Второе животное вытащил проходивший мимо красноярец.

Все происходило в районе протоки возле ТРЦ "Комсомолл". Енисей в этом месте не очень глубокий, однако все равно есть риск уйти под лед с головой.