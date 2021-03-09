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09.03.2021 09:20
Рубрика: Происшествия

Житель Красноярска спас тонущую собаку, рискуя жизнью

Текст: Алексей Бондарев (Красноярск)

В Красноярске неизвестный молодой человек спас собаку, провалившуюся под лед на Енисее. Как сообщает общественное движение "ДогСпас" на своей странице в соцсети "ВКонтакте", собак было две, но одна утонула, пока свидетели ЧП пытались вызвать спасателей.

Фото: essentuki_ps/instagram
Видео: На Ставрополье "морж" спас провалившуюся под лед озера собаку

"Поступил сигнал от очевидца, но у нас нет возможности оказывать помощь в подобных ситуациях. Нет снаряжения для работы на воде, обученных людей. Об этом мы неоднократно информировали ответственные структуры и сообщили опять, что необходимо отправлять спасателей, кто ближе и у кого есть снаряжение. К сожалению, пока шли препирательства, кому ехать, одна собака утонула", - заявили общественники.

Второе животное вытащил проходивший мимо красноярец.

Все происходило в районе протоки возле ТРЦ "Комсомолл". Енисей в этом месте не очень глубокий, однако все равно есть риск уйти под лед с головой.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Общество Природа Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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