Новую современную школу не могут открыть, потому что она стоит не на той земле - по сути, незаконно. Или цех вовсю "дымит" там, где положено заниматься сельским хозяйством. Такие конфликты в регионах не редкость. Кстати, они наносят немалый ущерб местным бюджетам.

Два года детям запрещали учиться в этой новой дагестанской школе. Они приходили сюда как на экскурсию Фото: Омар Магомедов

Дагестан - не исключение. В республике решили разрулить спорные ситуации и попытаться не допускать их впредь. Для этого создали комиссию по проверке эффективного использования земельных участков.

Об этом "РГ" рассказал председатель Общественной палаты Дагестана Абдулмумин Ибрагимов. И мы начали наш разговор с самого нашумевшего конфликта.

Абдулмумин, помните, наша газета писала о парадоксальной ситуации в Дагестане? Дети учатся в три смены, школа ветхая, а в новую не пускают. Не могут оформить земельный участок. И это не единичный случай.

Абдулмумин Ибрагимов: Здесь главная проблема - в статусе земель отгонного животноводства. Это исторически сложившаяся система овцеводства в Дагестане. Школы построили как раз на таких землях.

Участки принадлежат муниципалитету, расположенному в равнинной части, а пользуются ими горные муниципалитеты. Так и получилось: школы, в которые вложены сотни миллионов бюджетных средств, располагаются на землях отгонного животноводства. Но административно принадлежат четырем горным районам. И поэтому более двух лет их не могут ввести в эксплуатацию: нет документов на отвод территории. И оформить их не могут: нет законодательного права.

А как же школа в селе Бюрукутан, построенная два года назад? Ее все-таки открыли! Значит, есть варианты?

Абдулмумин Ибрагимов: Есть. Новое здание передано в оперативное управление старой школе села. И была обновлена лицензия с учетом существующих зданий обеих школ. Возможно, что по такой же схеме начнут работать и остальные школы.

Довольно непростой вариант. А если рядом нет старой школы? Или построить надо что-то другое? Как тогда быть?

Абдулмумин Ибрагимов: Вначале надо определиться с землями скотопрогонных трасс.

Они числятся в республиканской собственности, но десятки лет де-факто не используются по прямому назначению. Здесь выросли поселения, где живут люди, не имеющие никаких прав на землю и имущество.

А налоги как же они платят?

Абдулмумин Ибрагимов: Люди даже если захотят, не могут платить налоги на землю и имущество. Строить на этих землях по закону нельзя.

Устарел закон о землях отгонного животноводства. Республиканскому парламенту необходимо внести в него изменения, предусмотрев строительство школ и других соцобъектов.

Эти территории можно законодательно передать в собственность муниципалитетам. Они смогут выделять участки в долгосрочную аренду с правом выкупа или безвозмездно.

Если же земли находятся в федеральной собственности, то надо обратиться в соответствующие федеральные инстанции.

А как защитить сельхозземли рядом с городами?

Абдулмумин Ибрагимов: Сегодня многие из них действительно оказались на окраине или даже в черте городов. На них появляются промышленные и коммерческие объекты.

Например, окраины Махачкалы вдоль трассы "Кавказ" - почти 90 процентов земли сельхозназначения. Но здесь расположились строительные базы, торговые центры и прочее.

Их хозяев не волнует, что они стоят на "незаконной земле"?

Абдулмумин Ибрагимов: Налог на такую категорию земель составляет 50 рублей за гектар в год. Если же их статус будет переведен под коммерцию, то налог составит 94 тысячи рублей, для промышленного производства - 280 тысяч.

50 рублей с одного гектара в год составляет налог на земли сельскохозяйственного назначения. Если их статус будет переведен под коммерцию или промпроизводство, то налог увеличится до 94 и 280 тысяч

Но даже если есть предприниматели, готовые перевести землю в другую категорию и платить налоги, они столкнутся с другой проблемой. Механизм перевода земель очень сложен, может затянуться на годы.

Мое мнение - надо законодательно разработать упрощенную схему перевода земель по фактическому пользованию. Это выгодно. Пополнятся бюджеты муниципалитетов.

Ставрополье: цех на месте фермы

О необходимости правового решения статуса сельхозземель говорят и у дагестанских соседей - на Ставрополье.

Ценные гектары отдают под возведение многоэтажек и цехов, тогда как фермеры не могут построить на них необходимые для своей работы объекты, сообщил "РГ" председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края Василий Лопатин.

"Сейчас активно идет этот процесс, - говорит Лопатин. - Например, в поле недалеко от Ставрополя построили автозавод, который уже больше года не работает. Я считаю, что отдавать сельхозугодья застройщику - преступление. А промышленные объекты нужно возводить на других территориях. Хотя понятно, что стоимость гектара значительно вырастет, если изменить его статус".