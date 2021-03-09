Ледокол и буксиры ЗВО предотвратят подтопление Петербурга

Ледокол "Буран" и рейдовые буксиры Ленинградской военно-морской базы начали обкалывать лед для предотвращения наводнения и подтопления Санкт-Петербурга.

Они работают в акваториях бухт Купеческая, Средняя и Военная.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, именно здесь наблюдаются сильные подвижки внутриводного льда и скопление шуги. Причина - резкие перепады температуры. Подобные явления могут спровоцировать наводнение, если уровень воды поднимется на десять процентов.

Также ледокол "Буран" выполняет ледовую проводку военных кораблей и гражданских судов на выход в Балтийское море, если те оказались в опасной ситуации.