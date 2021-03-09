Названы габариты самых больших квартир в стране

В 16 регионах России на продажу выставляются квартиры площадью более 500 квадратных метров, сообщает ЦИАН. Этот формат называется сверхкрупным, тем не менее, такие квартиры рано или поздно находят своих покупателей.

Так, самой большой квартирой в стране по праву может считаться пентхаус в Сочи площадью 2000 квадратных метров. В квартире есть несколько террас с разбитыми садами, окна выходят на четыре стороны, собственник при желании может оборудовать в помещении бассейн. Цена объекта - 567 миллионов рублей.

На втором месте находится пентхаус в Петербурге площадью 903,5 квадратных метра и ценой 249 миллионов рублей. Квартира расположена в доме на Воскресенской набережной, это самый центр города. У собственника будет девять балконов и собственный лифт в квартире. Предусмотрен черный ход для охраны и горничных. Примечательно, что в этой гигантской площади под жилые помещения выделено только 528 "квадратов".

В Подмосковье самая большая квартира расположена в Одинцово, ее площадь 880 квадратных метров, а цена - 150 миллионов рублей. Покупатель получит трехуровневый пентхаус с четырьмя спальнями, тремя гостиными, тремя балконами и лоджией. За 110,5 миллионов рублей продается квартира в Ялте, ее площадь 833 квадратных метра. На этом объекте покупателя ждет собственный бассейн и кинотеатр.

В Красноярске на продажу выставлена семикомнатная квартира на берегу Енисея, площадь объекта 815 квадратных метров, цена - 50 миллионов рублей. Это самая большая квартира в Сибири. В Нижегородской области квартира-гигант выставлена на продажу в доме по улице Большой Печерской в шаговой доступности от набережной Волги. За трехуровневый пентхаус площадью 725 квадратных метров владельцы просят 65 миллионов рублей. В Татарстане самая большая квартира стоит 65 миллионов рублей, ее площадь 665 квадратных метров. Правда, большая часть площади приходится на террасу, в жилой части расположены три спальни, три санузла, две гардеробные.

За 26,9 миллион рублей продается 591-метровая квартира в Ижевске. Примечательно, что квадратный метр в этом пентхаусе стоит чуть больше 45 тысяч рублей, что вполне соответствует средним ценам за "квадрат" в городе. А в Екатеринбурге на продажу выставлен 550-метровый пентхаус на улице Московской, владельцы хотят выручить за этот объект 63,6 миллионов рублей. Замыкает десятку самых крупных квартир пентхаус в Барнауле. Его площадь 534 квадратных метра, цена - 30 миллионов рублей.

Также квартиры площадью более 500 квадратных метров выставлены на продажу в Новосибирске, Нальчике, Перми, Тюмени, а также в Волгограде и Калининграде.