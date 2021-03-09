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Текст:   Вера Черенева 
14:52 09.03.2021

Названы габариты самых больших квартир в стране

В 16 регионах России на продажу выставляются квартиры площадью более 500 квадратных метров, сообщает ЦИАН. Этот формат называется сверхкрупным, тем не менее, такие квартиры рано или поздно находят своих покупателей.

Фото: iStock
Названы регионы России с самой доступной ипотекой

Так, самой большой квартирой в стране по праву может считаться пентхаус в Сочи площадью 2000 квадратных метров. В квартире есть несколько террас с разбитыми садами, окна выходят на четыре стороны, собственник при желании может оборудовать в помещении бассейн. Цена объекта - 567 миллионов рублей.

На втором месте находится пентхаус в Петербурге площадью 903,5 квадратных метра и ценой 249 миллионов рублей. Квартира расположена в доме на Воскресенской набережной, это самый центр города. У собственника будет девять балконов и собственный лифт в квартире. Предусмотрен черный ход для охраны и горничных. Примечательно, что в этой гигантской площади под жилые помещения выделено только 528 "квадратов".

В Подмосковье самая большая квартира расположена в Одинцово, ее площадь 880 квадратных метров, а цена - 150 миллионов рублей. Покупатель получит трехуровневый пентхаус с четырьмя спальнями, тремя гостиными, тремя балконами и лоджией. За 110,5 миллионов рублей продается квартира в Ялте, ее площадь 833 квадратных метра. На этом объекте покупателя ждет собственный бассейн и кинотеатр.
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В Красноярске на продажу выставлена семикомнатная квартира на берегу Енисея, площадь объекта 815 квадратных метров, цена - 50 миллионов рублей. Это самая большая квартира в Сибири. В Нижегородской области квартира-гигант выставлена на продажу в доме по улице Большой Печерской в шаговой доступности от набережной Волги. За трехуровневый пентхаус площадью 725 квадратных метров владельцы просят 65 миллионов рублей. В Татарстане самая большая квартира стоит 65 миллионов рублей, ее площадь 665 квадратных метров. Правда, большая часть площади приходится на террасу, в жилой части расположены три спальни, три санузла, две гардеробные.

За 26,9 миллион рублей продается 591-метровая квартира в Ижевске. Примечательно, что квадратный метр в этом пентхаусе стоит чуть больше 45 тысяч рублей, что вполне соответствует средним ценам за "квадрат" в городе. А в Екатеринбурге на продажу выставлен 550-метровый пентхаус на улице Московской, владельцы хотят выручить за этот объект 63,6 миллионов рублей. Замыкает десятку самых крупных квартир пентхаус в Барнауле. Его площадь 534 квадратных метра, цена - 30 миллионов рублей.

Также квартиры площадью более 500 квадратных метров выставлены на продажу в Новосибирске, Нальчике, Перми, Тюмени, а также в Волгограде и Калининграде.