Петербурженка поставила мировой рекорд по задержке дыхания в ледяной воде

Жительница Петербурга Мария Ольшевская установила мировой рекорд по задержке дыхания в ледяной воде. В проруби парка Героев-Пожарных она провела 4 минуты 17 секунд, сообщает Международная ассоциация развития фридайвинга.

Фридрайвинг - это подводное плавание с задержкой дыхания. Изначально его практиковали для подводной охоты, а сейчас - это вид спорта, требующий большой выдержки и отличных физических навыков.

В условиях России фридрайвинг становится еще более экстремальным, ведь нередко спортсмены тренируются в ледяной воде.

Вот и в парке Героев-Пожарных Мария Ольшевская была без гидрокостюма, в обычном купальнике, несмотря на то, что столбик термометра находился на отметке ниже минус 10 градусов.

Девушка уверенно спустилась в прорубь нырнула и задержала дыхание. За рекордом следили представители спортивной ассоциации и волонтеры. Мария смогла продержаться 4 минуты 17 секунд. Когда рекорд был поставлен, девушка подняла голову над водой и сообщила, что чувствует себя хорошо.