Новости

Песков оценил контроль цен на продукты 13:51
Лыжник Большунов по итогам чемпионата мира заработал 3 млн рублей призовых 13:48
В Коми из-за замерзающего города возбудили дело 13:38
Зеленский пообещал оппозиционным телеканалам "пожизненный бан" в YouTube 13:37
Умер вокалист группы Entombed Ларс-Йёран Петров 13:33
Петербурженка поставила мировой рекорд по задержке дыхания в ледяной воде 13:26
Регулятор ЕС пока не дает прогноза по срокам регистрации "Спутника V" 13:23
Когда ИИ сделает человека "послушным котиком" - прогноз футуролога 13:10
Биржевая цена на сжиженный газ побила исторический рекорд 13:05
"Земля кочевников" получила главный приз Critics' Choice Movie Awards 12:57
Из нелегальных игорных заведений столицы изъято 160 единиц игрового оборудования 12:54
Жириновский предложил снять ограничение на предельный возраст для чиновников 12:53
Facebook, Twitter, TikTok и Google грозят многомиллионные штрафы 12:50
Москвичей предупредили о ледяных иглах в небе 12:49
Яровая предложила изучать в школах материалы Нюрнбергского трибунала 12:45
Каждый пятый депутат ГД привился от коронавируса 12:38
Новый клип Little Big собрал 2,2 млн просмотров за сутки 12:36
Новый мультфильм Disney возглавил прокат в выходные 12:20
Завершились испытания модульного пистолета Лебедева "Рысь" 12:20
В РФ впервые с 3 октября выявили менее 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки 12:13
Всемирный мобильный конгресс в Барселоне пройдет в офлайн-режиме 12:10
Рослесхоз рассказал, где в России появились новые леса 12:00
В Латвии раскрыли дело о похищении пушки с советского памятника 11:38
Минфин допустил, что будет меньше брать в долг 11:30
В Хабаровском крае снимут жесткие ограничения по COVID-19 11:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
09.03.2021 13:26
Рубрика: Общество

Петербурженка поставила мировой рекорд по задержке дыхания в ледяной воде

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Жительница Петербурга Мария Ольшевская установила мировой рекорд по задержке дыхания в ледяной воде. В проруби парка Героев-Пожарных она провела 4 минуты 17 секунд, сообщает Международная ассоциация развития фридайвинга.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
На Урале полицейский-кинолог спас замерзавшего на трассе пса

Фридрайвинг - это подводное плавание с задержкой дыхания. Изначально его практиковали для подводной охоты, а сейчас - это вид спорта, требующий большой выдержки и отличных физических навыков.

В условиях России фридрайвинг становится еще более экстремальным, ведь нередко спортсмены тренируются в ледяной воде.

Вот и в парке Героев-Пожарных Мария Ольшевская была без гидрокостюма, в обычном купальнике, несмотря на то, что столбик термометра находился на отметке ниже минус 10 градусов.

Девушка уверенно спустилась в прорубь нырнула и задержала дыхание. За рекордом следили представители спортивной ассоциации и волонтеры. Мария смогла продержаться 4 минуты 17 секунд. Когда рекорд был поставлен, девушка подняла голову над водой и сообщила, что чувствует себя хорошо.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург РГ-Видео

Главное сегодня

Лавров: РФ приветствует решение США вернуться в иранскую ядерную сделку
Россия установила рекорд по поставкам продовольствия за рубеж
Правительство продлило эксперимент по маркировке воды до 1 июня
За фейки о росте цен предложили ввести уголовную ответственность
Трубоукладчик "Академик Черский" прибыл для испытаний в Калининград
Как противостоять хейтерам в Сети
Скворцова рассказала, как избежать третьей волны коронавируса в России