Новости

Видео: жених сделал предложение актрисе Анастасии Макеевой на сцене 16:13
Бывший главный тренер "Спартака" Романцев выписан из больницы 16:11
СМИ: Олимпиада в Японии пройдет без иностранных зрителей 16:08
В Башкирии медсестра спасла из горящего дома троих детей 15:58
"Последнему маньяку СССР" отказали в досрочном освобождении 15:39
Путин обсудит с кабмином развитие Дальнего Востока и Арктики 15:36
Неймар пропустит ответный матч "ПСЖ" с "Барселоной" в 1/8 финала ЛЧ 15:30
Умер лауреат премии "Оскар", режиссер Леон Гаст 15:29
В Крыму женщина погибла под колесами электрички 15:22
Жители Подмосковья получат рассрочку в оплате услуг ЖКХ 15:04
Названы габариты самых больших квартир в стране 14:52
Песков назвал необъективной критику вакцины "Спутник V" за рубежом 14:48
Назван напиток, снижающий давление 14:42
Песков: Ограничений сроков работы губернаторов нет, важна эффективность работы 14:40
Песков назвал некорректным заявление про "Спутник V" и русскую рулетку 14:36
Названы возможные причины горения углеводородов в акватории Оби 14:25
Песков рассказал о добровольной вакцинации сотрудников Кремля 14:24
Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с осени 14:23
КГБ Беларуси фиксирует планы по дестабилизации ситуации в стране 14:17
Ледокол и буксиры ЗВО предотвратят подтопление Петербурга 14:13
В Москве водитель Porsche пробил стену паркинга 14:11
Интеграция РФ и Беларуси повысит общую конкурентоспособность двух стран 14:10
Песков назвал тревожной информацию СМИ о возможных кибератаках на Россию 14:09
В РПЦ выразили обеспокоенность ситуацией с гонением христиан в Африке 14:08
В кафе Новочебоксарска мужчина избил женщину, отмечавшую 8 марта 14:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
09.03.2021 15:39
Рубрика: Происшествия

"Последнему маньяку СССР" отказали в досрочном освобождении

Текст: Вера Черенева (Вологодская область)

Белозерский районный суд Вологодской области отказал в условно-досрочном освобождении Дмитрию Гридинину, осужденному за убийства и изнасилования школьниц в Магнитогорске и известному как "последний маньяк СССР", также в газетах его прозвали "лифтер".

Фото: youtube.com
"Скопинский маньяк" по дороге домой заехал на телешоу

Дмитрия Гридинина осудили в октябре 1990 года, приговорили к смертной казни. Но в 1993 году в связи с отменой смертной казни в стране приговор Грудинину был заменен на пожизненное лишение свободы. С тех пор он находится в колонии Белозерского района Вологодской области.

Гридинин неоднократно подавал ходатайства об условно-досрочном освобождении. В последнем он указывает, что находится в местах лишения свободы уже 31 год и вины своей не признает, что якобы во время следствия он оговорил себя.

Рассматривая дело Гридинина, суд выяснил, что в период отбывания наказания осужденный 24 раза допустил нарушение режима и не всегда реагирует на профилактические меры.

Вина Гридинина была доказана в ходе судебного процесса в 1990-м году.

Сейчас осужденному 52 года. Первое преступление, как выяснили следователи, а затем и суд, было им совершено в 1989 году. Тогда была убита 16-летняя девушка, вскоре в милицию стали обращаться девушки, которые рассказывали о попытках нападения: они заходили в подъезд, за ними шел мужчина и в лифте пытался приставать. Так маньяк получил свое прозвище "лифтер".

Город жил в страхе. Было убито еще две девушки. У милиции был отпечаток пальца Гридинина, но он не проходил ни по одной из баз. Поймать маньяка помог случай: во время очередного неудачного нападения на девушку мужчина потерял шапку. Тогда в Магнитогорске стояли сильнейшие морозы, милиционеры, бросившиеся в погоню, быстро выявили в толпе подозрительного мужчину без головного убора. Отпечатки пальцев задержанного совпали с найденными на месте преступления. Выжившие девушки опознали нападавшего, да и сам Гридинин тогда полностью признал предъявленные ему обвинения и объяснил свои действия неудавшейся семейной жизнью.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь СЗФО Вологодская область УрФО Челябинская область

Главное сегодня

Песков назвал тревожной информацию СМИ о возможных кибератаках на Россию
Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с осени
Госдума поддержала проект о блокировке сайтов за оправдание экстремизма
Лавров: РФ приветствует решение США вернуться в иранскую ядерную сделку
Правительство продлило эксперимент по маркировке воды до 1 июня
Колокольцев: В базе МВД есть геном уже более 1 млн человек
Мошенники придумали новую схему обмана под видом выплат с госуслуг