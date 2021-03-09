"Санкт-Петербургъ Опера" объединит музыку Гаврилина и Шостаковича

- Наше прошлое было разным: как великим, так и трагическим. Но забывать о некоторых страницах истории неправильно, ведь невозможно проникнуть в суть сегодняшнего существования, не понимая прошлого, забыв собственные корни, - рассказывает художественный руководитель театра Юрий Александров. - Новая постановка - честный разговор о том, что сегодня пытаются замолчать или переписать. Это попытка прикоснуться к противоречивым страницам русской истории и дань памяти великому ленинградскому композитору, моему другу - Валерию Гаврилину. Я не случайно объединил его имя с Дмитрием Шостаковичем в одном спектакле. Такая пара очень органична, потому что они равновеликие композиторы.

Первая часть спектакля - сценическая версия цикла "Из еврейской народной поэзии" (режиссер-постановщик - Татьяна Карпачева). Одиннадцать вокальных номеров превратились в живые лубочные сценки в стиле живописи Марка Шагала.

Вторая часть спектакля - постановка "Русской тетради". Юрий Александров говорит, что давно мечтал воплотить в жизнь этот замысел. На создание спектакля его вдохновила трагическая история матери композитора: Клавдия Гаврилина пережила войну, была арестована по ложному доносу и провела несколько лет в лагерях.

- Для нашего театра - это долгожданная встреча с одним из русских гениев. Его тонкое и лирическое сочинение - драгоценно, - заключает художественный руководитель. - С величайшим уважением к композитору мы оркестровали вокальный цикл для певицы и фортепиано, превратив его в театральное произведение.

Премьера театральной фантазии "Я другой такой страны не знаю, где так…" состоится 26 и 27 марта 2021 года.