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09.03.2021 20:06
Рубрика: Культура

"Санкт-Петербургъ Опера" объединит музыку Гаврилина и Шостаковича

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" представит премьеру спектакля "Я другой такой страны не знаю, где так…", объединяющего произведения знаменитых русских композиторов XX века. В основу постановки легли два вокальных цикла - "Русская тетрадь" Валерия Гаврилина и "Из еврейской народной поэзии" Дмитрия Шостаковича.
Фото: Архив театра "Санктъ-Петербургъ Опера" Фото: Архив театра "Санктъ-Петербургъ Опера"
Фото: Архив театра "Санктъ-Петербургъ Опера"

- Наше прошлое было разным: как великим, так и трагическим. Но забывать о некоторых страницах истории неправильно, ведь невозможно проникнуть в суть сегодняшнего существования, не понимая прошлого, забыв собственные корни, - рассказывает художественный руководитель театра Юрий Александров. - Новая постановка - честный разговор о том, что сегодня пытаются замолчать или переписать. Это попытка прикоснуться к противоречивым страницам русской истории и дань памяти великому ленинградскому композитору, моему другу - Валерию Гаврилину. Я не случайно объединил его имя с Дмитрием Шостаковичем в одном спектакле. Такая пара очень органична, потому что они равновеликие композиторы.

Фото: Пресс-служба Большого театра
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Первая часть спектакля - сценическая версия цикла "Из еврейской народной поэзии" (режиссер-постановщик - Татьяна Карпачева). Одиннадцать вокальных номеров превратились в живые лубочные сценки в стиле живописи Марка Шагала.

Вторая часть спектакля - постановка "Русской тетради". Юрий Александров говорит, что давно мечтал воплотить в жизнь этот замысел. На создание спектакля его вдохновила трагическая история матери композитора: Клавдия Гаврилина пережила войну, была арестована по ложному доносу и провела несколько лет в лагерях.

- Для нашего театра - это долгожданная встреча с одним из русских гениев. Его тонкое и лирическое сочинение - драгоценно, - заключает художественный руководитель. - С величайшим уважением к композитору мы оркестровали вокальный цикл для певицы и фортепиано, превратив его в театральное произведение.

Премьера театральной фантазии "Я другой такой страны не знаю, где так…" состоится 26 и 27 марта 2021 года.

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