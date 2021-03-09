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09.03.2021 17:31
Рубрика: Экономика

Стало известно, какие работники чаще всего получают повышение

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Сотрудники в возрасте 35 лет без семьи чаще всего получают повышение на службе. К такому выводу пришла доцент СПбГУ Олеся Вередюк, проанализировав данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения, которую создали специалисты НИУ ВШЭ.

Как сообщает пресс-служба СПбГУ, были исследованы данные около четырех тысяч респондентов. Выяснилось, что повышение в 52 процентах случаев получали сотрудники с высшим образованием, проработавшие в компании около семи лет. В 44 процентах случаев более высокую должность предлагали сотруднику в возрасте около 35 лет.

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Также были проанализированы случаи, когда сотрудник переходит на более низкую позицию. Выяснилось, что в основном это работники, которые трудились на предприятии более 13 лет и в возрасте старше 54 лет. Большинство из них семейные, одиноких сотрудников понижали лишь в 27 процентах случаев.

Среди тех, кто получает пенсию, повышение получили лишь 7,4 процента респондентов, тогда как в выборке тех, кого понизили в должности, таковых оказалось 44 процента.

Исследовательница проанализировала, как люди после повышения или понижения относятся к своей работе. Было установлено, что повышение не сказывалось на удовлетворенности рабочим процессом. Автор исследования объясняет это тем, что несмотря на более высокий статус и повышение зарплаты, человек расплачивался за эти бонусы своим личным временем. А вот среди пониженных в должности доля удовлетворенности работой оказалась выше, чем среди сотрудников, которых перевели в другой отдел. Исследовательница считает, что причина в том, что при понижении и сокращении должностных обязанностей у людей стало появляться больше свободного времени и как следствие, выросла удовлетворенность жизнью и в том числе работой.

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