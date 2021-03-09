В Коми из-за замерзающего города возбудили дело

Следственный комитет по Республике Коми возбудил уголовное дело из-за холодных батарей в квартирах жителей города Вуктыл. В ведомстве выяснили, что в отопительный сезон в местной котельной из строя вышел один из котлов.

Как сообщили в СК по региону, причиной аварии могло стать то, что ресурсоснабжающая организация не соблюдала правила эксплуатации тепловых энергоустановок.

Также в ведомстве выяснили, что в прошлом году технологическая схема центральной котельной города была изменена, причем это было сделано без согласования с Ростехнадзором, испытаний и пусконаладочных работ.

В СК отмечают, что из-за несоблюдения температурного графика жители получали услуги ненадлежащего качества.

За скупыми строками релиза скрывается настоящая драма. С начала отопительного сезона многие горожане замерзали в своих квартирах, нередко температура воздуха в помещениях не превышала 10 градусов. Также холодно было в садиках, школах и медицинских учреждениях.

Ситуация с теплоснабжением города Вуктыл поставлена руководителем СК России Александром Бастрыкиным под личный контроль. В момент написания материала в Вуктыле температура воздуха на улице опустилась ниже минус 26 градусов.