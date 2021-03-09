В Петербурге ребенок попал в больницу с наркотическим отравлением

Петербургские врачи борются за жизнь маленького мальчика, который отравился наркотическими "конфетами".

Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мальчика 2018 года рождения в тяжелом состоянии госпитализировали из квартиры дома на проспекте Луначарского. Диагноз - "острое пероральное отравление веществом депримирующего действия". Сейчас малыш находится в реанимации.

Скорую помощь вызвала бабушка, которая в тот день присматривала за внуком. Она испугалась, когда не смогла разбудить ребенка. Женщина рассказала, что накануне он ел какие-то конфеты.

По данным полиции, 20-летняя мать мальчика (в тот момент ее дома не было) знакома правоохранителям: она привлекалась к уголовной ответственности за преступления, связанные со сбытом наркотиков.