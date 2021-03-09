В Петербурге внучка жестоко избила 82-летнюю бабушку

25-летняя петербурженка избила собственную бабушку и попыталась выдать произошедшее за несчастный случай.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ночь на 7 марта женщина 1939 года рождения была госпитализирована из квартиры дома на проспекте Науки, 67 в тяжелом состоянии. У нее травмы головы и поврежден глаз. Внучка утверждала, что пенсионерка сама упала.

Однако в полиции выяснили, что в травмах виновата внучка: будучи пьяной, она набросилась на бабушку и била ее по голове. Утром девушку задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Наказанием по ней может стать лишение свободы на срок до восьми лет.