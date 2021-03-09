В Выборге на дне залива нашли старинную пушку

Со дна Выборгского залива подняли пушку с гравировкой "Александровский завод".

В ближайшее время ее привезут в Выборгский музей-заповедник на реставрацию, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Пушку обнаружили некие самодеятельные археологи. Они подняли ее со дна и оставили на острове в Выборгском заливе. Бесхозный объект обнаружили горожане, они сообщили властям региона, а те, в свою очередь, передали информацию музейным работникам.

Ожидается, что после обследования и реставрацию пушку выставят в замке в Выборге.

В XIX веке Выборг был западным форпостом России и пушек здесь было много, они защищали город от судов противника.