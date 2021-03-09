"ВКонтакте" оштрафовали на 1,5 млн за позднее удаление запрещенных данных

В Петербурге мировой суд участка №7 Центрального района оштрафовал социальную сеть "ВКонтакте" за несвоевременное удаление информации, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Так, 20 января в Роскомнадзор поступило требование из Генпрокуратуры РФ об ограничении доступа к сообщениям, призывающим граждан участвовать в несогласованных массовых мероприятиях.

Эту информацию соцсеть должна была удалить в течение суток, но проверка показала, что этого не было сделано.

На "ВКонтакте" составили административный протокол. По решению суда соцсеть должна заплатить штраф в размере полутора миллионов рублей. Сейчас сообщение, из-за которого на "ВКонтакте" подали в суд, недоступно.