Жители заповедного Кенозерья получат гранты на открытие своего дела

Конкурс грантов для сельских жителей на открытие и развитие своего дела объявил Кенозерский национальный парк. Победители получат по 200-300 тысяч рублей, а также бесплатную помощь экономистов и маркетологов. В заповедных деревнях появятся новые рабочие места, а значит, люди не будут уезжать с малой родины.

Успешный опыт уже есть: в прошлом году такие гранты на общую сумму шесть миллионов рублей получили 18 бизнес-проектов. Фермер Александр Крехалев открыл в деревне Вершинино сыроварню, где делает рикотту, сулугуни и другие сорта сыра. Житель Летней Золотицы Александр Кучерявый развернул заготовку водорослей на побережье Белого моря. В Усть-Поче готовят варенье из лесных ягод и овощные чипсы. Самая северная гусиная ферма, кузница, пекарня, гостевые дома, пряничная, ткацкая и столярная мастерские - все это появилось благодаря грантам.

Большинство стартапов связано с туризмом и сельским хозяйством. При этом многие проекты рассчитаны не только на гостей нацпарка, но и на земляков. "Важно развивать территорию, поэтому мы помогаем местным жителям придумывать проекты и воплощать мечты. Если люди смогут достойно обеспечивать свои семьи, они будут оставаться в своих деревнях", - отмечает начальник службы развития нацпарка Александра Яковлева. Предпочтение отдается проектам, которые принесут доход и помогут в сохранении традиционного уклада. Всего предприниматели в этом году получат четыре миллиона рублей.