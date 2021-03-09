"Адмирал Эссен" в Севастополе провел учения по запуску ракет "Калибр"

Фрегат "Адмирал Эссен" Черноморского флота на учениях уничтожил условный корабль противника на подходе к Севастополю ракетным комплексом "Калибр-НК". Об этом "РГ" сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

- Расчет боевого информационного поста фрегата "Адмирал Эссен" обнаружил и классифицировал цель в море как корабль условного противника с подводными диверсантами на борту. Командир фрегата получил приказ уничтожить корабль до подхода к месту десантирования, - рассказали на ЧФ.

Сообщается, что в установленные сроки экипаж занял боевые посты и приготовился к ракетной стрельбе.

Ракетчики фрегата нанесли удар по кораблю "противника" электронным пуском ракет комплекса "Калибр-НК".

На ЧФ также отметили, что учение по применению высокоточного оружия в акватории Черного моря входило в боевой план подготовки сил флота.