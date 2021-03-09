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09.03.2021 11:15
Рубрика: Власть

"Адмирал Эссен" в Севастополе провел учения по запуску ракет "Калибр"

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС

Фрегат "Адмирал Эссен" Черноморского флота на учениях уничтожил условный корабль противника на подходе к Севастополю ракетным комплексом "Калибр-НК". Об этом "РГ" сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Фото: Юлия Крымова/РГ
Черноморский флот пополнился новым кораблем с ракетами "Калибр"

- Расчет боевого информационного поста фрегата "Адмирал Эссен" обнаружил и классифицировал цель в море как корабль условного противника с подводными диверсантами на борту. Командир фрегата получил приказ уничтожить корабль до подхода к месту десантирования, - рассказали на ЧФ.

Сообщается, что в установленные сроки экипаж занял боевые посты и приготовился к ракетной стрельбе.

Ракетчики фрегата нанесли удар по кораблю "противника" электронным пуском ракет комплекса "Калибр-НК".

На ЧФ также отметили, что учение по применению высокоточного оружия в акватории Черного моря входило в боевой план подготовки сил флота.

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