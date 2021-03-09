Сейчас у российских туристов в приоритете внутренний турпродукт, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Востребованы Сочи, Анапа, Крым, а также Калининград, куда туроператоры поставят чартеры. "Туры по России популярны не только из-за того, что на лето пока открыто минимальное количество зарубежных направлений. Появилось осознание, что отдыхать внутри страны менее рискованно", - говорит эксперт. Особенно это важно на фоне разговоров о третьей волне пандемии.
В среднем уже куплено примерно 25% туров по России на июль-август, приводит данные гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. Курорты Краснодарского края показали прирост объема продаж по акциям раннего бронирования на 30% по сравнению с 2019 годом, Крым - на 40%, уточняет он. Но экскурсионные программы на лето, например в Санкт-Петербург, Москву, Казань, продаются на 20% хуже.
Недельный тур с перелетом на российские черноморские курорты сейчас можно приобрести от 18 тысяч рублей на человека, а в среднем туры стоят 25-30 тысяч рублей на человека, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Туристы понимают, что в этом году могут столкнуться с дефицитом мест на черноморских курортах России. Быстрее всего раскупаются отели в премиальном сегменте, отмечает он. Таких отелей, кстати, в стране немного - 45 в Краснодарском крае и 15 - в Крыму.
Стимулировать строительство новых отелей в стране с дальним прицелом Ростуризм собирается за счет льготных кредитов. Постановление правительства о субсидировании процентной ставки вступило в силу 24 февраля. "Мы рассчитываем в ближайшие несколько лет привлечь существенные инвестиции в строительство гостиниц в те регионы нашей страны, где мы видим их нехватку, одновременно с ростом спроса на отдых и путешествия", - заявляла ранее руководитель ведомства Зарина Догузова.
Непосредственно сейчас поддержать спрос на путешествия по стране призвана программа туристического кешбэка. Третий ее этап запустят с 15 марта, предполагает Барзыкин. Туроператоры уже готовы предложить туристам тысячи вариантов поездок. Больше всего будут востребованы оздоровительные туры и отдых на курортах, считают туроператоры.
Программа кешбэка может войти в новый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". Сюда же включат и меры поддержки туриндустрии, и шаги по оптимизации управления отраслью. Долгосрочная стратегия России заключается в том, чтобы в целом изменить роль туризма в экономике. Число внутренних поездок к 2030 году должно увеличиться с 65 до 140 млн, а вклад туризма в ВВП страны - вырасти с 3,7 до 8,2 трлн рублей.
Зарубежные курорты уступать свою долю на глобальном рынке так просто не желают. Сейчас недельный летний отдых на двоих в Турции в отеле "пять звезд", по данным туроператора TUI, обойдется от 42 тысяч рублей. А самые бюджетные недельные туры в отели "три звезды" с перелетом из Москвы и питанием по системе "все включено" на весну стартуют от 26 тысяч за двоих, а на лето - от 35 тысяч за двоих, отмечают в компании Anex Tour.
При этом в Tez Tour с большой вероятностью ждут снижения стоимости отелей Турции ближе к летнему сезону. "После возобновления авиасообщения с Турцией летом 2020 года цены резко сократились до нескольких раз. Данная тенденция на направлении прослеживается на протяжении последних нескольких сезонов, соответственно ближе к датам вылета стоимость проживания ожидаемо во многих объектах размещения окажется существенно ниже", - рассказал "Российской газете" представитель туроператора. Безусловно, самые востребованные отели, напротив, станут цены повышать, добавляют в компании. Отменить справки об отсутствии COVID-19 для туристов в Турции собираются с 15 апреля.
Конкурировать с Турцией весной и летом мог бы Египет. Конечно, интерес к этому направлению с июня по август низкий, к тому же прямой перелет возможен только в Каир. Но отели станут стимулировать спрос, предоставляя гостям цены зачастую ниже, чем в отелях Турции. В ситуации, когда большинство зарубежных направлений остаются закрытыми для россиян, не исключено, что курорты Египта будут пользоваться повышенным спросом, полагают туроператоры. Тем более если возобновятся прямые рейсы на курорты.
Из небольшого набора открытых пока зарубежных направлений туроператоры продают на весну и лето 2021 года также ОАЭ и Мальдивы. Такие путешествия обойдутся значительно дороже. Стоимость недельных туров в ОАЭ весной в отель "три звезды" за двоих стартует от 76 тысяч рублей, рассказывают в Anex Tour. Такие же летние туры стоят от 80 тысяч рублей за двоих. Весенние туры на Мальдивы стоят от 250 тысяч рублей на двоих. Летом стоимость ниже - от 150 тысяч рублей, так как на островах наступает влажный сезон. При этом по сравнению с 2019 годом Мальдивы стали дешевле за счет бюджетного перелета, отмечают в Anex Tour.
Сезон дождей с мая начинается и на Кубе. Но при ограниченном выборе туроператоры предлагают и это направление. Недельные туры весной на двоих в отеле "три звезды" с питанием по системе "все включено" стоят от 117 тысяч рублей. Примерно по тем же ценам продается и Танзания, где весной идут дожди, зато летом нет сильной жары.
Стоимость зарубежных туров зависит от курса валют. Сейчас по акциям раннего бронирования скидки составляют от 10 до 40%, что нивелирует выросший за полтора года на 20-30% курс иностранных валют к рублю, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Но если есть опасения по поводу возможных штрафных санкций в случае отмены поездки, например, из-за заболевания коронавирусом, есть страховки от невыезда. Такой полис стоит 3-5% от стоимости тура, зато дает гарантию возмещения полной стоимости тура.
Пока по большинству из открытых направлений летают только регулярные рейсы. Туроператоры надеются на запуск чартеров и расширение географии зарубежных путешествий.
Прежде всего, помимо Турции, представители туриндустрии связывают свои планы на лето с Грецией и Кипром. Эти страны традиционно в числе самых популярных у россиян направлений летнего отдыха. Въезд российским туристам в Грецию открыт, но пока не большее 500 человек в неделю. Кипр для российских туристов закрыт до апреля. Россия также открыла прямое авиасообщение с Сербией, которая принимает туристов. Но это направление спросом не пользуется.
Самостоятельные путешественники пока больше всего перелетов на весну забронировали из Москвы в Ереван, Стамбул, Минск, Ош и Кишинев, рассказал "Российской газете" представитель портала Tutu.ru. Также популярны Дубай, Бишкек, Анталья и Баку. На лето туристы пока бронируют билеты в Анталью, на Кипр, в Батуми, Тиват. Но это единичные случаи, о массовых бронированиях пока речь не идет. К тому же в этом году по сравнению с 2019 годом авиабилеты из Москвы в Ереван подорожали в среднем в два раза, а в Минск и Ош - примерно на 80%, стоимость перелетов в Кишинев почти не изменилась, а рейсы в Стамбул даже подешевели в среднем на 14%.
Приучать россиян отдыхать в своей стране начнут уже со школьной скамьи. Ростуризм, комитет по туризму Москвы и издательство "Просвещение" объявили о старте конкурса "Страна открытий" среди школьников.
Старшеклассники будут снимать видеоролики о самых интересных местах в своем городе или регионе и выкладывать их в социальной сети TikTok. Победители конкурса, которых по поступившим заявкам выберет жюри, отправятся в путешествие по России.
"Мы бы хотели посмотреть на регионы глазами ребят, чтобы они рассказали об интересных местах в своих городах, достопримечательностях, вкусных ресторанах, о том, как весело провести время в их городе", - заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Блогеры станут амбассадорами своих городов на популярной площадке, подчеркнула она.
В прошлом году ведомство уже проводило конкурс в TikTok, видеоролики о своих городах тогда записывали экскурсоводы. "Нам очень понравился этот проект, он получил 400 млн просмотров", - сказала Догузова. В этот раз в Ростуризме также ожидают, что ролики о России посмотрят сотни миллионов людей не только внутри страны, но и за рубежом. Стремительно растущая сеть привлекает молодых людей в возрасте 15-17 лет, а именно они в ближайшее время станут самыми активными путешественниками и будут определять, какие направления станут самыми популярными.
В итоге должна быть сформирована устойчивая мода на путешествия по своей стране среди молодежи, отметила заместитель руководителя Ростуризма Евгения Чухнова. Сейчас среди молодежи популярны экотуры и сити-брейки - экскурсионные поездки в города на выходные дни.
Заявки на конкурс будут приниматься до 11 апреля. Предусмотрено 10 номинаций по темам: "Урбанистика", "Гуманитарные технологии", "IT и телекоммуникации", "Транспорт и космос", "Биотехнологии и биомедицина", "Энергетика", "Экология", "Креативные индустрии", Science-art, "Россия глазами детей".
Правила компенсации убытков пропишут в законодательстве
Принять закон о туризме планируется в конце этого года или в начале следующего. Параллельно в действующее законодательно уже вносятся существенные изменения и дополнения. Их учтут и в новом законе. В частности, законодательно будут закреплены новые виды туризма. "В глоссарий нового закона также должно войти понятие "сельский туризм", - отметил депутат. - Считаем, что экотуризм и автотуризм - важные направления в развитии индустрии и поэтому должны найти законодательное закрепление в законе".
Сейчас ведется много дискуссий о том, какие именно виды туризма необходимо отдельно выделить в законе и дать им определение. Предполагается в число приоритетных видов включить детский туризм. В законе закрепят повышенную ответственность и дополнительные требования к безопасности в сфере детского туризма. Также будут обеспечены условия для повышения качества услуг в этом сегменте.
Пропишут также положение об "электронной путевке" - специальном сервисе для контроля движения денег, уплаченных туристом. Сейчас отдельный закон, посвященный этому сервису, готовится ко второму чтению. Но прежде чем электронная путевка войдет в законодательство как норма, она будет протестирована в качестве пилотного проекта.
Еще одно направление - финансовые гарантии прав туристов. Сейчас ответственность туроператоров перед туристами страхуется. Но обычные страховые механизмы срабатывают не всегда.
"Ряд туроператоров в последнее время объявил о своем банкротстве, а средств в фондах не хватает на покрытие расходов, связанных с возмещением убытков потребителей туруслуг. Это существенная проблема", - пояснил Пайкин. Поэтому совместно с Ростуризмом, Центробанком и другими финансовыми институтами депутаты сейчас обсуждают новые механизмы и инструменты финансовых гарантий и защиты прав туристов. Консультации и дискуссии пока идут в закрытом режиме, так что конкретные меры раскрывать еще рано, заметил депутат. Они станут известны примерно через полгода. Будет предусмотрена возможность защищать туристов от высоких дополнительных расходов и при этом компенсировать убытки из-за некачественного сервиса, неоказания какой-то услуги. Причем компенсация может быть как в натуральном, так и в денежном виде.
Некоторые меры обеспечения гарантий прав туристов были запущены в прошлом году, они могут быть пролонгированы, говорит директор Ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. Например, размер ежегодного взноса в фонды персональной ответственности туроператоров был уменьшен с 1% до 0,25% от общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма за предшествующий год. Снижение ставки в четыре раза уже высвободило у туроператоров почти 800 млн рублей. Эти средства могут быть направлены на компенсацию туристам, считает Осауленко.
Фонды персональной ответственности туроператоров сформированы с избытком, так что необходимость страхования ответственности туроператоров отпадает сама собой. Турбизнес не будет платить страховщикам, а значит, сможет оставить деньги у себя. Опять же эти средства могут пойти в случае необходимости на компенсации туристам, заметил Осауленко.
Бизнес зовет на встречи
Особенно сильно от нехватки бизнес-путешественников пострадали столичные отели. В гостиницах Москвы в 2020 году командированные останавливались на 64% реже, чем в 2019 году, а в отелях Санкт-Петербурга - на 60%. Эта тенденция продолжала действовать и в начале этого года. Спрос на проживание в отелях Екатеринбурга упал на 52%, в Нижнем Новгороде - на 62%. В гостиницах других городов поток корпоративных клиентов снизился от 43 до 58%.
При этом чаще всего останавливались в российских отелях представители ретейла. В гостиницах они в совокупности провели 93 тысячи ночей. Но число командировок в этом секторе по сравнению с 2019 годом сократилось на 34%. Для сравнения, представители добывающей и обрабатывающей промышленности, а также энергетики снизили количество командировок на 53% и провели в гостиницах 82 тысячи ночей. Фармкомпании командировали своих сотрудников на 57% реже, чем в 2019 году. В российских отелях представители сектора провели 53 тысячи часов. Меньше всего пандемия повлияла на гостиничный спрос со стороны финансовых, юридических и консалтинговых компаний. Их бронирования сократились лишь на 19% по сравнению с 2019 годом, но и в командировки до пандемии они ездили меньше представителей других секторов.
В начале пандемии поездки приостановили почти все компании, но уже к лету 2020 года командировки вернулись, говорит председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. Есть операционные службы, которые выезжают на место работы торговых предприятий, открытия новых магазинов идут по заранее утвержденному графику, тем более продовольственные магазины никто не закрывал и не запрещал открываться, поясняет он. Но массовые деловые мероприятия - совещания, выставки, форумы - не проводились.
Сейчас происходит оживление рынка деловых мероприятий, связанное с сокращением ограничительных мер, говорит гендиректор "Аэроклуба" Юлия Липатова. По ее словам, на рынке сформировался отложенный спрос на деловые мероприятия и живое общение, который может реализоваться сейчас, после начала массовой вакцинации.
Деловые поездки будут восстанавливаться, но такого же потока, как был в 2019 году, уже не достигнут, замечает Карпов. Многие компании распробовали возможности проведения конференций по видеосвязи. Если раньше приходилось выезжать в регионы, например, на совещания у губернаторов, то сейчас и чиновники, и бизнес спокойно относятся к проведению совещаний онлайн.
Но командировки останутся в тех случаях, когда решение нужно принимать на месте. Например, если необходимо выбрать для аренды торговое или складское помещение или приобрести земельный участок.
Заселение детей в отели упростится к лету
"Надеемся, что до начала летнего сезона, а возможно, и раньше, этот вопрос будет решен", - заявила начальник правового управления Ростуризма Наталья Смирнова на "круглом столе" в Совете Федерации. Она пояснила, что ведомство подготовило проект постановления правительства, который уже согласован Минфином и сейчас проходит процедуру общественного обсуждения.
Ростуризм предлагает заменить нотариально заверенное согласие родителей простым письменным. Сейчас в тех случаях, когда дети путешествуют без родителей в сопровождении взрослых, например в составе спортивных команд, экскурсионных групп или с другими родственниками, заселять детей в гостиницы можно только с нотариально заверенным согласием родителей. Против выступили туроператоры и организаторы детских поездок. Они указывали, что согласие родителей и так уже фиксируется в договоре с туроператором.
Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин полагает, что нужно предусмотреть специальную форму согласия, где были бы указаны фамилия, имя, отчество родителей, адреса и телефоны, чтобы было кому звонить.
Студия сдается на сутки
Лидером по приросту стал Дагестан. Здесь количество студий за год увеличилось в два раза. В Краснодарском крае - на 60%, Москве - на 51%, в Крыму - на 39% и Московской области - на 27%. Динамика роста объектов соотносится с турпотоками. Путешественники открыли для себя Кавказ, а российский юг летом пережил самый ажиотажный спрос за всю новейшую историю России. И не утратил своей популярности с холодами. Теплые дни у моря закончились, а спрос на посуточную аренду остался. Для зимовки его выбрали фрилансеры, не уехавшие в теплые страны, и семьи, перешедшие на удаленную работу.
Бум малых форматов на рынке краткосрочной аренды связан с уходом клиентов из гостиниц. Студия дает больше приватности. Нет необходимости контактировать с персоналом, другими постояльцами. Многие выбирали это жилье из соображений безопасности.
Малая площадь не значит - малая цена. Стоимость аренды студий и однокомнатных квартир во многих регионах равна. В Москве это 2000 рублей в сутки, в Подмосковье - 1800, в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае - 1500, в Крыму -1750 (на 250 рублей больше, чем за однушку).
"Появление такого значительного процента студий на рынке краткосрочной аренды обусловлено желанием собственников жилья заработать больше, - говорит Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимости". - В среднем посуточная аренда приносит прибыль в два раза больше, чем долгосрочная". В период низких ставок по ипотеке многие купили студии в инвестиционных целях. Теперь стараются "отбить" затраты с помощью аренды.
В целом по стране объем предложения краткосрочной аренды квартир за год вырос на 1,2%. Хуже всего обстоят дела в мегаполисах, которые так и не оправились от ударов 2020 года. В Москве стало сдаваться на 26% объектов меньше, отметили в "Мире Квартир". Примерно на 15% сократилось количество предложений посуточной аренды в Санкт-Петербурге, отмечает президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости Дмитрий Щегельский. Оба города проиграли и в деньгах. В Москве стоимость краткосрочной аренды однокомнатных квартир упала на 9%, студий и двухкомнатных квартир - на 17%. В Санкт-Петербурге снижение цен в среднем составило 5-10%. Посуточная аренда юга, напротив, за год "расцвела". В Краснодарском крае цена студий и 4-комнатных квартир прибавила 25%, в Крыму 20% прибавили трехкомнатные квартиры и 17% студии.
Выздоровление юга
По итогам 2020 года внутренний турпоток снизился к показателям 2019 года на 40%. Глубина падения различалась в зависимости от региона, потому и восстановление будет идти разными темпами, говорит профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Плеханова Елена Джанджугазова. В городах, особенно в столичных центрах, снижение турпотока было самым заметным. Например, в Санкт-Петербурге туристов стало меньше на 90%, в Москве - примерно на 70%. Восстановить показатели до уровня 2019 года будет невозможно. Курорты потеряли меньше. В Краснодарском крае снижение турпотока составило 30%, в Крыму - около 20%. Эти регионы, скорее всего, наверстают потери прошлого года, говорит эксперт. А в целом по России при самом благоприятном развитии ситуации можно ожидать роста внутреннего турпотока на 30% к 2020 году, добавляет она.
Достичь результатов 2019 года будет очень сложно, согласна профессор кафедры менеджмента и сервиса РАНХиГС Галина Дехтярь. Спрос на путешествия по стране уже начал расти, россияне активно бронируют туры в Сочи, на Кавказ, в Крым. Однако пока нет понимания, как ситуация будет развиваться дальше, опасения третьей волны коронавируса сохраняются. К тому же в пандемию пострадали многие бизнесы, и еще не все россияне восстановили свое финансовое положение.