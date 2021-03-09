В 2021 году внутренний туризм может вырасти на 10-15% по сравнению с 2020 годом, считают в Ростуризме. По мнению экспертов, восстановить турпоток до уровня докризисного 2019 года могут только южные российские курорты.

В прошлом году турпоток на курорты снизился только на 30 процентов, в этом году он может вновь выйти на уровень 2019 года. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

По итогам 2020 года внутренний турпоток снизился к показателям 2019 года на 40%. Глубина падения различалась в зависимости от региона, потому и восстановление будет идти разными темпами, говорит профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Плеханова Елена Джанджугазова. В городах, особенно в столичных центрах, снижение турпотока было самым заметным. Например, в Санкт-Петербурге туристов стало меньше на 90%, в Москве - примерно на 70%. Восстановить показатели до уровня 2019 года будет невозможно. Курорты потеряли меньше. В Краснодарском крае снижение турпотока составило 30%, в Крыму - около 20%. Эти регионы, скорее всего, наверстают потери прошлого года, говорит эксперт. А в целом по России при самом благоприятном развитии ситуации можно ожидать роста внутреннего турпотока на 30% к 2020 году, добавляет она.

Достичь результатов 2019 года будет очень сложно, согласна профессор кафедры менеджмента и сервиса РАНХиГС Галина Дехтярь. Спрос на путешествия по стране уже начал расти, россияне активно бронируют туры в Сочи, на Кавказ, в Крым. Однако пока нет понимания, как ситуация будет развиваться дальше, опасения третьей волны коронавируса сохраняются. К тому же в пандемию пострадали многие бизнесы, и еще не все россияне восстановили свое финансовое положение.