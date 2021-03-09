Крымские блогеры сняли на видео ворующую сало у птиц лисицу

В Крыму блогер Татьяна Жеребцова опубликовала видеозапись, на которой изворотливая лиса ворует с веток сало, оставленное в лесу для подкормки диких птиц - соек и синиц. Это уже вторая вылазка попавшего в кадр хитроумного животного, повадившегося объедать крымских пернатых.

Съемки лисицы не потребовали особых режиссерских приемов. Рыжая появляется в кустарнике и по-хозяйски высматривает и вынюхивает свой питательный трофей, после чего виртуозно забирается по тонким веткам вверх и как опытный акробат снимает заветный кусок с ветки.

- Прошло пару недель, и лиса вновь попалась "на горячем", - прокомментировала Татьяна Жеребцова свой ролик. - Первый кусок она с аппетитом слопала прям на месте. Но самое интересное было после того, как она "свистнула" второй куска сала и, как говорится, "и с ним была плутовка такова". Пока я собирала аппаратуру в скрадке, а Дима пришел засыпать кормушки, лиса неожиданно вернулась. Не особо обращая внимание на то, что ее снимали на телефон, она прошлась по всем местам, на которых висело сало - в надежде, что там выросло новое. Убедившись что банкет закончен, она ушла окончательно.

Первый ролик с лисой-воровкой авторы опубликовали месяц назад. Они пояснили, что уже шесть лет подкармливают птиц зимой салом, но все время оно таинственным образом исчезало. Наконец, все мистические объяснения этого явления были развеяны, а воровка изобличена с поличным и даже с видеофиксацией факта лесного "криминала".

Видеоролик пользуется огромной популярностью в соцсетях и даже попал в аккаунт National Geographic в Instagram.