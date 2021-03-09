Крымские блогеры сняли на видео ворующую сало у птиц лисицу

Новости

ЦБ предписал крупнейшим брокерам приостановить сделки ряда клиентов 19:53
Беларусь предложила польскому дипломату покинуть страну 19:38
В МИД РФ прокомментировали приговор по делу об убийстве Андрея Карлова 18:53
Словаки доверяют "Спутнику V" больше, чем вакцинам Moderna и AstraZeneca 18:46
Английский предложили сделать на Украине вторым государственным 18:40
Материальную помощь получат более 15 тысяч москвичей-чернобыльцев 18:34
"Вообще не понимаю, что происходит": певица Манижа о "Евровидении" 18:26
Вратарь Рыжиков покидает "Тамбов" 18:24
В Подмосковье арестован убийца четырех человек 18:23
Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" попал в шорт-листа премии BAFTA 18:13
Володин на встрече с главой ПАСЕ обсудит работу западных соцсетей в РФ 18:06
Греция может начать принимать туристов с 14 мая 18:03
В Сочи с 1 июля запретят строительство многоквартирных домов 17:47
Белорусские мотострелки и десантники по тревоге переброшены на Волгу 17:34
Стало известно, какие работники чаще всего получают повышение 17:31
Брюс Кэмпбелл анонсировал "Зловещих мертвецов 4" 17:31
В СФ предложили способ увеличить объемы компенсации материального ущерба 17:19
Паспорта вакцинации могут начать выдавать в ЕС уже в мае 16:40
Московские застройщики стали реже срывать сроки ввода домов 16:40
"Спартак" попросит РФС отменить желтую карточку Жиго 16:30
Видео: жених сделал предложение актрисе Анастасии Макеевой на сцене 16:13
Бывший главный тренер "Спартака" Романцев выписан из больницы 16:11
СМИ: Олимпиада в Японии пройдет без иностранных зрителей 16:08
В Башкирии медсестра спасла из горящего дома троих детей 15:58
"Последнему маньяку СССР" отказали в досрочном освобождении 15:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
09.03.2021 19:30
Рубрика: Общество

Крымские блогеры сняли на видео ворующую сало у птиц лисицу

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму блогер Татьяна Жеребцова опубликовала видеозапись, на которой изворотливая лиса ворует с веток сало, оставленное в лесу для подкормки диких птиц - соек и синиц. Это уже вторая вылазка попавшего в кадр хитроумного животного, повадившегося объедать крымских пернатых.

Фото: iStock
В Вологодской области сняли на видео переходящее дорогу стадо зубров

Съемки лисицы не потребовали особых режиссерских приемов. Рыжая появляется в кустарнике и по-хозяйски высматривает и вынюхивает свой питательный трофей, после чего виртуозно забирается по тонким веткам вверх и как опытный акробат снимает заветный кусок с ветки.

- Прошло пару недель, и лиса вновь попалась "на горячем", - прокомментировала Татьяна Жеребцова свой ролик. - Первый кусок она с аппетитом слопала прям на месте. Но самое интересное было после того, как она "свистнула" второй куска сала и, как говорится, "и с ним была плутовка такова". Пока я собирала аппаратуру в скрадке, а Дима пришел засыпать кормушки, лиса неожиданно вернулась. Не особо обращая внимание на то, что ее снимали на телефон, она прошлась по всем местам, на которых висело сало - в надежде, что там выросло новое. Убедившись что банкет закончен, она ушла окончательно.

Первый ролик с лисой-воровкой авторы опубликовали месяц назад. Они пояснили, что уже шесть лет подкармливают птиц зимой салом, но все время оно таинственным образом исчезало. Наконец, все мистические объяснения этого явления были развеяны, а воровка изобличена с поличным и даже с видеофиксацией факта лесного "криминала".

Видеоролик пользуется огромной популярностью в соцсетях и даже попал в аккаунт National Geographic в Instagram.

В регионах Общество Природа Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

В МИД РФ прокомментировали приговор по делу об убийстве Андрея Карлова
Греция может начать принимать туристов с 14 мая
Песков назвал тревожной информацию СМИ о возможных кибератаках на Россию
Госдума поддержала проект о блокировке сайтов за оправдание экстремизма
Утвержден новый порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников
Как противостоять хейтерам в Сети
Скворцова рассказала, как избежать третьей волны коронавируса в России