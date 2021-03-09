На Кубани женщина и двое маленьких детей погибли при пожаре

В хуторе Северин Тбилисского района Краснодарского края вечером 9 марта произошел пожар, который унес жизни трех человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, огонь охватил квартиру в двухэтажном доме по улице Ленина.

- Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 18:27 9 марта. Спасатели оперативно прибыли на вызов, в 18:55 пожар удалось ликвидировать. Огонь охватил площадь в 14 квадратных метров, - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Когда огонь был потушен, в сгоревшей квартире спасатели обнаружили тела троих человек - 29-летней женщины и двоих ее детей 2012 и 2019 годов рождения. Также с ожогами в больницу доставили 26-летнего местного жителя.

Кропоткинский отдел следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю уже возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Сейчас криминалисты и следователи изучают место происшествия и опрашивают очевидцев. Причину и очаг возгорания установят с помощью пожаротехнической экспертизы, а судмедэксперт установит причину смерти погибших.