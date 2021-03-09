Украинцы оказывали давление на крымчан во время онлайн-совещания ОБСЕ

Украинцы и представители западных стран оказывали давление на крымчан во время онлайн-совещания ОБСЕ, посвященного свободе СМИ и гендерному равенству, которое проходит 8 и 9 марта.

Как рассказала в интервью РИА Новости глава украинской общины Крыма и редактор информационного агентства "Крым сегодня" Анастасия Гридчина, после ее выступления представитель украинской делегации заявила о том, что она и ее коллега, главный редактор "Крымской газеты" Мария Волконская, якобы "представляют оккупированную территорию". На основании этого украинский представитель потребовал "удалить" двух докладчиков из "виртуального пространства на площадке ОБСЕ". Это требование сразу же поддержали представители США, Британии, ЕС и Канады.

По словам Анастасии Гридчина, ее выступление было посвящено вопросам журналистики в Крыму, в ходе которого она рассказала о поступающих в ее адрес в онлайн-сети угрозах от различных пользователей с территории Украины. Нападки на журналистку начались после того, как она сообщила о том, что агентство "Крым сегодня" готово представить западным медиа, которые получают фейковую информацию о событиях в Крыму, достоверную картину ситуации на полуострове.