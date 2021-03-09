В Астрахани при пожаре погибли два человека

Женщина 1955 года рождения и ее 45-летний сын погибли при пожаре на 4-м проезде Мостостроителей в Трусовском районе Астрахани. В их квартире загорелась внутренняя отделка.

Спасатели получили сообщение о пожаре ночью, в 26 минут первого по московскому времени. На момент прибытия пожарных горело 15 квадратных метров квартиры. На ликвидацию огня у 20 спасателей ушло меньше получаса. После того как сотрудники МЧС потушили дом, в здании обнаружили два тела.

Следователи регионального управления СКР начали процессуальную проверку по факту трагедии. По предварительным данным, причиной пожара стал неосторожное обращение с огнем. Как выяснили в ведомстве, женщина злоупотребляла спиртным.