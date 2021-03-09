В Крыму погиб сорвавшийся с 80-метровой скалы альпинист

В Крыму в районе Фороса на горном массиве Малый Кильсе-Бурун погиб сорвавшийся с 80-метровой скалы альпинист. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

Сообщение дежурному МЧС поступило накануне вечером - звонившие попросили помощи у спасателей. На место ЧП выдвинулись пять сотрудников Ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-спаса".

Выяснилось, что группа альпинистов проходила маршрут первой категории сложности. Лидер-альпинист сорвался со связки с высоты около 80 метров и получил травмы, несовместимые с жизнью.

- Специалисты "Крым-спаса" обнаружили тело погибшего у подножия горы, - уточнили в МЧС. - Спасатели, используя альпинистское снаряжение, извлекли его из труднодоступного места, после чего передали сотрудникам полиции. Оставшихся четырех альпинистов эвакуировали с отвесной скалы и доставили в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались.