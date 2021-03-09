В Крыму женщина погибла под колесами электрички

27-летняя жительница жительница Красногвардейского района погибла 8 марта под колесами пригородного электропоезда в районе станции Урожайная. Об этом сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Трагедия произошла на 1395-м километре перегона между станциями Отрадная и Урожайная, где шел по маршруту электропоезд Феодосия - Симферополь. Женщина не заметила его и от полученных травм скончалась на месте.

- На месте происшествия полицейские обнаружили наушники, которые погибшая предположительно использовала для прослушивания музыки и поэтому не услышала сигналов приближающегося электропоезда, - рассказали в пресс-службе линейного управления МВД.

Сейчас правоохранители уточняют все обстоятельства происшествия. По результатам проверки следственные органы примут процессуальное решение.

В МВД напомнили, что переход через железнодорожные пути в неустановленных местах опасен для жизни. Тем более он недопустим при одновременном использовании наушников смартфонов и плееров.