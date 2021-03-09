В Сочи с 1 июля запретят строительство многоквартирных домов

В ближайшие два года в Сочи будет действовать запрет на строительство многоквартирных жилых домов. Такую меру местные власти планируют ввести с 1 июля - до тех пор, пока не будет принят новый Генеральный план города, который не актуализировался с 2009 года. Его разработка начнется в следующем месяце. Об этом сегодня во время пресс-конференции в мэрии заявил первый заместитель главы администрации Сочи Денис Юрковский.

- За последние десять лет в Сочи построено 4,5 миллиона квадратных метров жилья, из-за чего образовался дефицит детских садов, школ и медицинских учреждений, - отметил он.

Сейчас нехватка мест в детсадах составляет девять тысяч мест, а в школах - 25 тысяч. При сегодняшних темпах строительства объектов образования для покрытия существующего дефицита потребуется 25 лет. По подсчетам специалистов, на курорте необходимо построить 18 офисов врача общей практики, 11 фельдшерско-акушерских пунктов, 13 детских поликлинических подразделения, 12 взрослых поликлинических подразделений, четыре дополнительные станции скорой медицинской помощи).

Кроме того, на курорте введены ограничения на строительство индивидуальных жилых домов с 500 до 300 квадратных метров, а также высотность до 12 метров. Правда, увеличение площади, например, из-за большого состава семьи, можно доказать на общественных слушаниях.

- Эти меры подпитаны вступлением в силу федерального закона от 30.12.2020 № 494-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в целях обеспечения комплексного развития территорий", - уточнил председатель комитета по вопросам архитектуры и строительства Городского собрания Сочи Олег Чекмарев.

Также вносятся изменения в Правила землепользования и застройки Сочи по формированию новых земельных участков под строительство гостиниц - территория должна быть от одного гектара, иметься звездность и обслуживание международными операторами. А строительство апартаментов на курорте запрещено.