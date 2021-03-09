В Волгограде двое подростков погибли в гараже

Утром вторника в боксе одного из гаражных кооперативов, расположенного на улице Борьбы в Волгограде, обнаружили тела двух 16-летних подростков, сообщает пресс-служба областного управления СК.

Организована доследственная проверка. По предварительным данным, тела школьников находились в автомобиле, который принадлежит матери одного из них.

Со слов женщины, еще 7 марта друзья отогнали машину в гараж. Подростки закрыли ворота и снова сели в салон. По всей видимости, двигатель оставили работающим.

Следователи устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. Тела погибших отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

А как отметили в пресс-службе прокуратуры региона, по итогам надзорной проверки, если найдутся основания, будут принимать меры прокурорского реагирования.